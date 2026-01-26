Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 16:23

А была ли девочка: сибиряк пять лет отбивается от обвинений в педофилии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новосибирске местный пенсионер на протяжении пяти лет пытается доказать, что не совращал соседскую девочку-дошкольницу. С 2020 года ему пришлось провести в условиях несвободы 3,5 года. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Помог соседке собрать малину

Летом 2020 года на даче в Новосибирске местный житель Олег Пантелеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, помогал шестилетней дочери соседей — украинской семьи беженцев — рвать малину. После этого он покормил девочку малиной, ушёл по своим делам, упал в овраг и потерял сознание на несколько часов.

Спустя несколько дней мужчина узнал, что соседи заявили в следственные органы, что Пантелеев якобы изнасиловал их дочь в кустах малины. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Первый срок содержания под стражей составил два года. Его защищал адвокат по назначению.

«Какой бы пьяный я ни был, такую жесть я бы точно запомнил. Но не было ничего такого: нарвал малины, а саму девочку не трогал. Меня отправили в СИЗО», — рассказал Пантелеев в обращении к адвокату Евгению Кондаурову.

Еще 1,5 года в СИЗО

Районный суд оправдал Пантелеева, признав его невиновным. Однако прокуратура подала апелляцию, и областная инстанция отменила оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Пантелеев провел в СИЗО еще 1,5 года. По итогам второго рассмотрения районный суд вновь вынес оправдательный приговор и признал за Пантелеевым право на реабилитацию.

Основаниями для оправдания стали отсутствие свидетелей и установленных фактов преступления, а также заключение эксперта-физиогномиста, выявившего признаки лжи в показаниях потерпевшей. Тем не менее областная инстанция повторно отменила решение суда первой инстанции и в третий раз направила дело на пересмотр.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Посадил зрение в колонии

Сейчас суд направил дело на третье рассмотрение. Решение еще не вынесено. Во время содержания под стражей у мужчины ухудшилось зрение, из-за чего он утратил возможность работать водителем, как делал это ранее. Сейчас Пантелееву больше 60 лет.

Находясь в СИЗО, Пантелеев узнал, что семья соседей-беженцев ранее подавала аналогичные заявления о сексуальном насилии на других мужчин.

С его слов, по одному такому делу был вынесен обвинительный приговор. В апелляционном представлении прокуратура настаивает на отмене оправданий, ссылаясь на то, что у потерпевшей не выявлено признаков патологического фантазирования и что в силу малолетнего возраста она не могла выдумать изложенные обстоятельства.

Читайте также:

Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске

Изнасилует за брата: тренер ММА отделался условкой за вымогательство

«А у меня не чешется»: отчим два года насиловал падчерицу, пока жена спала

уголовные дела
Новосибирск
Сибирь
происшествия
криминал
педофилия
дети
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Россиянин поел корм для попугаев и лишился прав
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.