А была ли девочка: сибиряк пять лет отбивается от обвинений в педофилии

А была ли девочка: сибиряк пять лет отбивается от обвинений в педофилии

В Новосибирске местный пенсионер на протяжении пяти лет пытается доказать, что не совращал соседскую девочку-дошкольницу. С 2020 года ему пришлось провести в условиях несвободы 3,5 года. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Помог соседке собрать малину

Летом 2020 года на даче в Новосибирске местный житель Олег Пантелеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, помогал шестилетней дочери соседей — украинской семьи беженцев — рвать малину. После этого он покормил девочку малиной, ушёл по своим делам, упал в овраг и потерял сознание на несколько часов.

Спустя несколько дней мужчина узнал, что соседи заявили в следственные органы, что Пантелеев якобы изнасиловал их дочь в кустах малины. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Первый срок содержания под стражей составил два года. Его защищал адвокат по назначению.

«Какой бы пьяный я ни был, такую жесть я бы точно запомнил. Но не было ничего такого: нарвал малины, а саму девочку не трогал. Меня отправили в СИЗО», — рассказал Пантелеев в обращении к адвокату Евгению Кондаурову.

Еще 1,5 года в СИЗО

Районный суд оправдал Пантелеева, признав его невиновным. Однако прокуратура подала апелляцию, и областная инстанция отменила оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Пантелеев провел в СИЗО еще 1,5 года. По итогам второго рассмотрения районный суд вновь вынес оправдательный приговор и признал за Пантелеевым право на реабилитацию.

Основаниями для оправдания стали отсутствие свидетелей и установленных фактов преступления, а также заключение эксперта-физиогномиста, выявившего признаки лжи в показаниях потерпевшей. Тем не менее областная инстанция повторно отменила решение суда первой инстанции и в третий раз направила дело на пересмотр.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Посадил зрение в колонии

Сейчас суд направил дело на третье рассмотрение. Решение еще не вынесено. Во время содержания под стражей у мужчины ухудшилось зрение, из-за чего он утратил возможность работать водителем, как делал это ранее. Сейчас Пантелееву больше 60 лет.

Находясь в СИЗО, Пантелеев узнал, что семья соседей-беженцев ранее подавала аналогичные заявления о сексуальном насилии на других мужчин.

С его слов, по одному такому делу был вынесен обвинительный приговор. В апелляционном представлении прокуратура настаивает на отмене оправданий, ссылаясь на то, что у потерпевшей не выявлено признаков патологического фантазирования и что в силу малолетнего возраста она не могла выдумать изложенные обстоятельства.

Читайте также:

Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске

Изнасилует за брата: тренер ММА отделался условкой за вымогательство

«А у меня не чешется»: отчим два года насиловал падчерицу, пока жена спала