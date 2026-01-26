Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске

В подмосковном Ногинске посадили супругов-педофилов. Пострадавшие — две девочки. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Фотографировал голыми

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, главный фигурант дела приходился потерпевшим отчимом. Издевательства над девочками продолжались семь лет.

«Согласно приговору, Л. с 05.07.2015 по 05.07.2022 с целью удовлетворения своего сексуального влечения трогал половые органы двух несовершеннолетних потерпевших А. и А., находился в их присутствии в обнаженном виде и совершал иные действия сексуального характера, а также осуществлял фотосъемку потерпевших в обнаженном виде», — пишет пресс-служба Фемиды.

Мама-подельница

Мать не только не препятствовала этому насилию, но и уговаривала детей выполнять желания растлителя. Сама она тоже участвовала в развратных действиях.

«К., являясь матерью А. и А., убеждала дочерей в необходимости осуществления данных действий путем уговоров, а также на личном примере, принимая участие в фотографировании», — сообщили в пресс-службе областных судов общей юрисдикции.

Реальные сроки

Уголовное разбирательство велось по статьям о насильственных действиях сексуального характера и использовании детей в съемке порнографических материалов. Мужчина получил 22 года исправительной колонии строгого режима, женщина — 14 лет в ИК общего режима.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Судьба самих пострадавших девочек в пресс-релизе судов не раскрывается. Также не уточняется, признали ли мать и отчим свою вину.

Супруги-педофилы насиловали мальчика

О похожем случае в Нефтеюганске сообщалось в октябре 2025 года. В отношении двух экс-полицейских возбудили уголовное дело о насилии над четырехлетним ребенком. Соответствующие видео были найдены их родственниками. Они обнаружили их в облаке медиафайлов.

Предполагается, что мужчина совращал пасынка, а его жена записывала процесс на камеру. Сотрудников МВД уволили, а ребенка перевели под опеку родного отца.

Отчим помогал с уроками

Ранее NEWS.ru рассказывал историю уроженки Херсонской области, которая в начальной школе стала жертвой отчима-педофила. Мать привела мужчину в дом, а девочка сразу почувствовала неладное.

При матери новый отчим открыто высказывал ненависть к ней, требовал отдать ребенка в интернат и бил ее до потери сознания. Когда мать отсутствовала, отчим совершал сексуальное насилие.

Первый эпизод произошел на кухне под предлогом, что он хочет помочь первокласснице с уроками.

«Я сидела, ничего не понимала, со мной никто не занимался. И тут он подходит поздней ночью и говорит: „Карина, давай я тебе помогу с уроками“. Ну давай, помоги мне, раз уж пришел. Он сажает меня на руки, и его рука ко мне в трусы лезет. И он начинает <...>. Я говорю: „А у меня там ничего не чешется, не надо мне там ничего чесать“», — вспоминает Карина.

Затем мужчина заставлял ребенка смотреть эротические видео и пытаться повторять делать то же, что девочка видела на экране. Спустя два года мужчина ушел из семьи, а еще позже попал в тюрьму, где умер от туберкулеза.

