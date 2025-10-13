Супругов-педофилов уволили из МВД из-за видео с насилием над малышом В Нефтеюганске возбудили дело о насилии двух полицейских над ребенком

В Нефтеюганске в отношении двух экс-полицейских возбудили уголовное дело о насилии над четырехлетним ребенком, передает Telegram-канал Mash. По его данным, соответствующие видео были найдены их родственниками.

По предварительной информации, мужчина совращал ребенка, а его жена записывала процесс на камеру. Сотрудников МВД уже уволили. Малыш в настоящее время находится под опекой родного отца.

До этого в Свердловской области были объявлены в розыск двое осужденных мужчин, признанных виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Как сообщил юрист Сергей Самков, накануне суд назначил им наказание в виде 11,5 и 10 лет лишения свободы, однако они не присутствовали на оглашении приговора, несмотря на подписку о невыезде.

Ранее в Навлинском районном суде Брянской области 42-летнего педофила приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Его обвинили в развращении девочек и распространении детского порно. Мужчина вел страницу от имени девочки в соцсетях и домогался несовершеннолетних. Преступные инциденты происходили с февраля по март 2018 года.