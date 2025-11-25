День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 10:44

Экс-замглавы Нефтеюганска обвиняют в мошенничестве с 13 млн рублей

Экс-замглавы Нефтеюганска Бондаренко и его соучастников обвиняют в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший заместитель главы города Нефтеюганска Алексей Бондаренко и трое его соучастников обвиняются в мошенничестве с муниципальным земельным участком, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры. Уточняется, что ущерб для бюджета составил более 13 млн рублей, дело передано в суд.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый вместе с тремя знакомыми предпринимателями захотел в обход закона купить право на муниципальный земельный участок, где изначально планировалось возведение здания художественной галереи «Югория», причем без конкурентных процедур и по низкой цене. В 2022 году фигуранты дела возвели здесь торговый объект.

Ранее депутат Курской областной думы Максим Васильев, осужденный за хищение средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе, заявил, что его мотивом было желание просто «заработать». Это заявление он сделал по видеосвязи из Мещанского районного суда Москвы, где проходило рассмотрение его дела.

До этого полиция арестовала сотрудника Министерства природных ресурсов Ингушетии, его подозревают в получении взятки в составе группы лиц. Вместе с ним был задержан и подозреваемый в даче взятки. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.

мошенничество
Нефтеюганск
суды
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме в Киеве
Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область
«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Макрон опроверг возможную отправку военных на Украину
Стало известно, откуда ВСУ запустили беспилотники на Ростовскую область
«Анализируем»: Песков о встрече представителей России и США в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.