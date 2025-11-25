Экс-замглавы Нефтеюганска обвиняют в мошенничестве с 13 млн рублей Экс-замглавы Нефтеюганска Бондаренко и его соучастников обвиняют в мошенничестве

Бывший заместитель главы города Нефтеюганска Алексей Бондаренко и трое его соучастников обвиняются в мошенничестве с муниципальным земельным участком, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры. Уточняется, что ущерб для бюджета составил более 13 млн рублей, дело передано в суд.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый вместе с тремя знакомыми предпринимателями захотел в обход закона купить право на муниципальный земельный участок, где изначально планировалось возведение здания художественной галереи «Югория», причем без конкурентных процедур и по низкой цене. В 2022 году фигуранты дела возвели здесь торговый объект.

Ранее депутат Курской областной думы Максим Васильев, осужденный за хищение средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе, заявил, что его мотивом было желание просто «заработать». Это заявление он сделал по видеосвязи из Мещанского районного суда Москвы, где проходило рассмотрение его дела.

До этого полиция арестовала сотрудника Министерства природных ресурсов Ингушетии, его подозревают в получении взятки в составе группы лиц. Вместе с ним был задержан и подозреваемый в даче взятки. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.