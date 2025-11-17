Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде Курский депутат Васильев заявил, что хотел заработать на фортификациях

Осужденный за хищение выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области средств депутат областной думы Максим Васильев сообщил, что просто хотел «заработать». С таким заявлением он выступил по видеосвязи из Мещанского райсуда Москвы, где рассматривали его дело, сообщает РИА Новости.

Когда я был вовлечен во всю эту историю, понял все, что это является фактически хищением, но уже было поздно, — сознался Васильев.

В конце апреля суд в Москве санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ «Присвоение или растрата», после чего он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать. Основное дело о хищении 152 млн рублей при строительстве фортификаций рассматривает Ленинский районный суд Курска. По нему обвиняются экс-гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, а также бывшие руководители двух коммерческих компаний.

Ранее полиция арестовала сотрудника Министерства природных ресурсов Ингушетии, его подозревают в получении взятки в составе группы лиц. По данным следствия, вместе с чиновником был задержан местный житель, подозреваемый в даче взятки. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.