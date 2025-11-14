Чиновник нанес России ущерб на 240 млн рублей СК: сотрудник Минприроды Ингушетии был арестован за получение взятки

Сотрудник Министерства природных ресурсов Ингушетии задержан по подозрению в получении взятки в составе группы лиц, заявили в СК РФ по региону. По данным следствия, вместе с чиновником был задержан местный житель, подозреваемый в даче взятки. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.

По версии следствия, в 2022 году должностные лица Министерства природных ресурсов Ингушетии, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя взятку в размере 100 тыс. рублей за <...> непринятия предусмотренных законом мер реагирования, направленных на пресечение хищения на территории города Малгобек и Малгобекского района песчано-гравийной смеси, — сказано в сообщении.

Ранее бывший министр сельского хозяйства Новгородской области был задержан по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупных размерах. По данным следствия, сумма незаконных выплат превысила 6,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

До этого в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали начальника пресс-службы полиции и администратора новостного портала. Они подозреваются в многолетней торговле конфиденциальной информацией из оперативных сводок.