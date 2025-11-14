Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 16:48

Экс-министром российского региона заинтересовались в СК

СК: экс-министр сельского хозяйства Новгородской области задержан за взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщило Следственное управление СК России по региону. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год обвиняемый, занимая высокие должности в областном министерстве, систематически получал денежные средства от местных предпринимателей. Общая сумма незаконных выплат превысила 6,5 млн рублей.

Как установили следователи, эти средства передавались чиновнику за обеспечение положительных решений о выделении сельскохозяйственных субсидий и грантов на сумму свыше 30 млн рублей. Кроме того, он оказывал предпринимателям содействие в решении различных вопросов, возникающих в ходе их фермерской деятельности, включая взаимодействие с другими государственными и контролирующими органами.

Противоправные действия фигуранта выявлены в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ и МВД России по Новгородской области. Бывший министр задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны начальник пресс-службы полиции и администратор новостного портала «Конкретно.ру», которые на протяжении нескольких лет занимались продажей конфиденциальных сведений из оперативных сводок. Сотрудник правоохранительных органов получал денежные вознаграждения за предоставление ежедневных отчетов о происшествиях и видеозаписей с городских камер наблюдения.

Россия
Новгородская область
взятки
министры
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куда сходить в Москве 15-16 ноября: подарки, Средневековье и Безруков
Мерц пообещал подготовить новые санкции против России в ближайшие недели
В Самарской области иноагента приговорили к колонии
В России запретили деятельность Фонда равных прав
Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей
В Сочи Бабе Яге предлагают зарплату на уровне айтишника
Экс-глава Кировской области остался недоволен компенсацией за преследование
«Попрощайтесь с городом»: в Раде ожидают скорой потери населенного пункта
Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее, чем рафаэлло!
Журналистку-лесбиянку признали иноагентом
Как рассчитать расход бензина на 100 км? Учимся экономить на каждой поездке
«Приведет к краху»: в Китае начали отсчет до отстранения Зеленского
Фитнес-эксперт объяснил, какие нагрузки полезны пожилым людям
В Китае запустили массовую поставку гуманоидных роботов для заводов
«Двое из ларца»: Захарова напомнила Кличко о годных к службе в армии детях
В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве
«Могут остаться без квартиры»: риелтор об идее покупки жилья частями
Во Франции потребовали прекратить финансирование Киева
В МИД России оценили уровень коррупции на Украине
В Москве завершают сборку нового поезда метро
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.