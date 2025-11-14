Экс-министром российского региона заинтересовались в СК

Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщило Следственное управление СК России по региону. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год обвиняемый, занимая высокие должности в областном министерстве, систематически получал денежные средства от местных предпринимателей. Общая сумма незаконных выплат превысила 6,5 млн рублей.

Как установили следователи, эти средства передавались чиновнику за обеспечение положительных решений о выделении сельскохозяйственных субсидий и грантов на сумму свыше 30 млн рублей. Кроме того, он оказывал предпринимателям содействие в решении различных вопросов, возникающих в ходе их фермерской деятельности, включая взаимодействие с другими государственными и контролирующими органами.

Противоправные действия фигуранта выявлены в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ и МВД России по Новгородской области. Бывший министр задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны начальник пресс-службы полиции и администратор новостного портала «Конкретно.ру», которые на протяжении нескольких лет занимались продажей конфиденциальных сведений из оперативных сводок. Сотрудник правоохранительных органов получал денежные вознаграждения за предоставление ежедневных отчетов о происшествиях и видеозаписей с городских камер наблюдения.