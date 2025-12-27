Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 12:12

Гибель людей в провалившейся под лед машине обернулась уголовным делом

В Якутии после провала авто под лед и гибели двух человек возбудили дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело возбуждено в Якутии после того, как автомобиль провалился под лед, что привело к гибели двух человек, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Помимо этого, прокуратура начала проверку по данному факту.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и гибели людей возбуждено уголовное дело, — сообщили в СК.

По данным Министерства здравоохранения республики, в больницу были доставлены пять пострадавших. Все они имеют различные степени отморожения. Состояние двух женщин и двух мужчин оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние еще одного пострадавшего мужчины характеризуется как средней степени тяжести.

Ранее из реки Лены в Якутске спасатели достали затонувший автомобиль Toyota Estima. Внутри машины было обнаружено тело погибшего ребенка. До этого сотрудникам МЧС удалось вытащить из полыньи тело 60-летнего мужчины. По предварительной информации, он смог самостоятельно выплыть, но вскоре после этого скончался.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Предположительно, жители региона выехали на лед на машине, которая не была предназначена для использования в качестве переправы. По данным синоптиков, температура в Якутске в этот день составляла 47 градусов мороза.

