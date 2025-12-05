ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:27

Пять человек пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом в Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На въезде в столицу Ингушетии, город Магас, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Нива» и микроавтобуса «Газель», который перевозил школьников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Погибших в результате аварии нет, однако число пострадавших достигло пяти. В больницу были доставлены четверо детей и один педагог.

По предварительным данным, школьный автобус в результате аварии перевернулся. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

В Детскую республиканскую клиническую больницу им. К. Ужахова поступили воспитатель и четверо детей, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, — сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Ранее на трассе между Братском и Усть-Илимском в Иркутской области произошло серьезное ДТП. Автомобиль Datsun on-DO выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом Mercedes-Benz Actros. В результате аварии погибли 66-летний водитель легковой машины и его 70-летняя супруга. Водитель автопоезда не пострадал.

Ингушетия
ДТП
пострадавшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Организаторов банного борделя в Москве ждет суд
Мужчина вместо штрихкода показал сотруднице ПВЗ половой орган
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.