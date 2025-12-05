Пять человек пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом в Ингушетии

На въезде в столицу Ингушетии, город Магас, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Нива» и микроавтобуса «Газель», который перевозил школьников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Погибших в результате аварии нет, однако число пострадавших достигло пяти. В больницу были доставлены четверо детей и один педагог.

По предварительным данным, школьный автобус в результате аварии перевернулся. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

В Детскую республиканскую клиническую больницу им. К. Ужахова поступили воспитатель и четверо детей, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, — сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

