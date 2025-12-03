Назван регион России с самым большим количеством ДТП

Лидером по числу дорожных аварий в России в 2025 году вновь стала Ингушетия, а самыми аккуратными водителями оказались жители Москвы, говорят данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Частота аварий в республике за год составила 10,5%, то есть каждый десятый водитель там попадал в ДТП.

На втором месте с результатом 7,2% находится Приморский край. Тройку регионов с наиболее частыми авариями замыкают Новосибирская область и Дагестан, где, как отмечается, автомобили часто попадают в ДТП со свадебными кортежами.

Ранее на Крымском мосту произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек. По предварительным данным прокуратуры, инцидент случился, когда легковой автомобиль Mercedes совершал обгон автобуса, следовавшего по маршруту из Краснодара в Севастополь.

Кроме того, в Москве произошла авария с участием автомобиля и питбайка, в результате которой пострадал 16-летний подросток. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, а прокуратура Западного административного округа взяла расследование под свой контроль.