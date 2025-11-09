Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 02:13

ДТП в сердце Крыма унесло жизни двух человек

Прокуратура сообщила о смерти двух человек в результате ДТП на Крымском мосту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Крымском мосту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации прокуратуры региона, авария случилась при выполнении обгона легковым автомобилем Mercedes рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар — Севастополь.

Согласно официальному сообщению, водитель Mercedes при выполнении маневра не справился с управлением. Он совершил столкновение с бетонным ограждением моста.

Известно, что погибшие находились в легковом автомобиле. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи и прохождения необходимого лечения.

В настоящее время прокуратура Крыма и Южная транспортная прокуратура проводят проверку для установления всех обстоятельств ДТП. Специалисты изучают техническое состояние транспортного средства, условия видимости на участке дороги в момент ДТП и другие факторы, которые могли способствовать возникновению аварии.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами снес столб и чуть не раздавил четырех пешеходов в городе Усть-Кут Иркутской области. Водитель резко свернул налево, где стояла группа людей, чтобы уйти от столкновения с легковушкой.

