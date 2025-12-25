В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос

В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос В Петербурге первого проректора университета Профсоюзов отправили на допрос

Первого проректора университета Профсоюзов в Санкт-Петербурге отправили на допрос, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, в вузе проходят обыски. Также на допрос направили сотрудников университета.

Канал отмечает, что всего в отдел доставили 13 человек, включая проректора Ларису Пасешникову, профессоров, доцентов, главного бухгалтера и других работников. Правоохранители нагрянули в вуз после сообщения о хищении субсидии в размере 26 млн рублей, говорится в публикации. В это время, указали авторы поста, в университете работал уже отстраненный от должности Александр Запесоцкий.

Ранее в офисе охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность школы в подмосковном Одинцово, где произошло нападение, прошли обыски. Речь идет о частном охранном предприятии «ЩИТ», обслуживавшем школу в поселке Горки-2.

Силовики в ходе обысков у бывшего мэра Нижнекамска Рамиля Муллина обнаружили запрещенную к распространению литературу, которая признана в РФ экстремистской. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве с деньгами участников СВО.