25 декабря 2025 в 16:39

В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос

В Петербурге первого проректора университета Профсоюзов отправили на допрос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первого проректора университета Профсоюзов в Санкт-Петербурге отправили на допрос, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, в вузе проходят обыски. Также на допрос направили сотрудников университета.

Канал отмечает, что всего в отдел доставили 13 человек, включая проректора Ларису Пасешникову, профессоров, доцентов, главного бухгалтера и других работников. Правоохранители нагрянули в вуз после сообщения о хищении субсидии в размере 26 млн рублей, говорится в публикации. В это время, указали авторы поста, в университете работал уже отстраненный от должности Александр Запесоцкий.

