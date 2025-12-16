В офисе охранявшей школу в Одинцово фирмы проходят обыски

В офисе охранного предприятия, обеспечивавшего безопасность школы в подмосковном Одинцово, где ранее произошло нападение, проводятся обыски, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Речь идет о частном охранном предприятии «ЩИТ», которое обслуживало школу в поселке Горки-2.

Компания оказывает охранные услуги значительному числу клиентов. Под ее защитой находятся различные социальные объекты и государственные учреждения, включая больницы и образовательные организации.

Согласно открытым данным, по итогам отчетного года выручка охранного предприятия превысила 2 млрд рублей. Численность сотрудников организации превышает 200 человек.

Во вторник, 16 декабря, в поселке Горки-2 девятиклассник вошел в здание школы с ножом. Некоторое время подросток ходил по коридорам, заглядывая в классы. Молодой человек искал учительницу, которую планировал убить. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что пострадавших детей госпитализировали в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для задержания нападавшего привлекали профессиональных психологов. После того как нападавший ранил охранника и учинил расправу над четвероклассником, он заперся в одном из классов. Ученика убедили сложить оружие и сдаться.