23 октября 2025 в 12:26

Россиянин воровал мясо и сладости из магазина, который сам охранял

Росгвардия задержала охранника магазина за попытку кражи в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который пытался обокрасть магазин, говорится в релизе, поступившем в распоряжение NEWS.ru. Росгвардии поступил сигнал «тревога» из супермаркета в селе Булатниково.

Оказалось, что 59-летний сотрудник ЧОП в течение рабочего дня систематически выносил из магазина мясные и рыбные изделия, орехи разных сортов и сладости. Ущерб работодателю мог составить около 10 тыс. рублей.

Мужчина пользовался служебным входом, чтобы складывать похищенные продукты в личный автомобиль. Однако действия сотрудника зафиксировала камера видеонаблюдения. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что проживавший в доме бизнесмена из Подмосковья рабочий в течение нескольких месяцев воровал у него деньги. Сначала сотрудник брал мелкие суммы, а позднее начал воровать десятки тысяч рублей. В результате он вынес из дома около 12,4 млн рублей, которые проиграл на ставках.

