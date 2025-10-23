Россиянин воровал мясо и сладости из магазина, который сам охранял

Представители Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который пытался обокрасть магазин, говорится в релизе, поступившем в распоряжение NEWS.ru. Росгвардии поступил сигнал «тревога» из супермаркета в селе Булатниково.

Оказалось, что 59-летний сотрудник ЧОП в течение рабочего дня систематически выносил из магазина мясные и рыбные изделия, орехи разных сортов и сладости. Ущерб работодателю мог составить около 10 тыс. рублей.

Мужчина пользовался служебным входом, чтобы складывать похищенные продукты в личный автомобиль. Однако действия сотрудника зафиксировала камера видеонаблюдения. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.

