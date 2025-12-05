Запрещенную книгу обнаружили у бывшего мэра российского города

Во время обысков у бывшего мэра Нижнекамска Рамиля Муллина обнаружили запрещенную к распространению литературу, признанную в России экстремистской, сообщает MK.RU. Экс-чиновника задержали по подозрению в мошенничестве с деньгами участников СВО.

Кроме того, Муллина обвиняют в превышении должностных полномочий. Силовики установили, что обнаруженную книгу написал лидер террористической организации, пытавшейся устроить военный переворот в Турции в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Муллин, выдавший жилищный сертификат семье мигрантов, подал в отставку. Тогда осведомленный источник рассказал, что чиновник сообщил о решении местным депутатам. Муллин объявил о планах уйти с поста градоначальника во время торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления. Он подвел итоги работы и поблагодарил коллектив.

Позже стало известно, что экс-мэра Нижнекамска могут отправить в следственный изолятор. Задержание состоялось в среду вечером, 3 декабря. По информации журналистов, уголовное дело бывшего чиновника может быть связано со статьями о мошенничестве и превышении должностных полномочий.