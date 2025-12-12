Защита обжаловала арест экс-мэра Нижнекамска Муллина

Адвокаты экс-мэра Нижнекамского района и Нижнекамска Рамиля Муллина обжаловали его арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Набережночелнинского городского суда. Бывшего чиновника задержали по делу о превышении полномочий и мошенничестве.

Ходатайство по обжалованию ареста Муллина от его защитников поступило в суд, рассматривать ходатайство будет Верховный суд Татарстана, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бывшего главу Нижнекамского района и экс-мэра Нижнекамска могут заключить под стражу. По информации суда, следствие подало соответствующее ходатайство. Задержание произошло вечером 3 декабря. Уголовное дело в отношении Муллина может быть связано с мошенничеством и превышением полномочий.

Позже сообщалось, что советский районный суд Уфы отправил под домашний арест главу Бижбулякского района Башкирии Артура Зарипова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По данным следствия, чиновник распорядился выделить детям-сиротам помещения, которые не соответствовали требованиям безопасности.