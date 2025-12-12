Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:29

Защита обжаловала арест экс-мэра Нижнекамска Муллина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Адвокаты экс-мэра Нижнекамского района и Нижнекамска Рамиля Муллина обжаловали его арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Набережночелнинского городского суда. Бывшего чиновника задержали по делу о превышении полномочий и мошенничестве.

Ходатайство по обжалованию ареста Муллина от его защитников поступило в суд, рассматривать ходатайство будет Верховный суд Татарстана, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бывшего главу Нижнекамского района и экс-мэра Нижнекамска могут заключить под стражу. По информации суда, следствие подало соответствующее ходатайство. Задержание произошло вечером 3 декабря. Уголовное дело в отношении Муллина может быть связано с мошенничеством и превышением полномочий.

Позже сообщалось, что советский районный суд Уфы отправил под домашний арест главу Бижбулякского района Башкирии Артура Зарипова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По данным следствия, чиновник распорядился выделить детям-сиротам помещения, которые не соответствовали требованиям безопасности.

превышение полномочий
мошенничество
нижнекамск
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
«Нулевая вероятность»: раскрыта главная тайна рождения детей Пугачевой и Галкина
Стало известно, кто из россиян чаще всего выгорает на работе
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.