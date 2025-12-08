«Автодор» переведет обход Набережных Челнов и Нижнекамска в платный режим

«Автодор» в скором времени примет под свое управление уже построенные участки трассы М-12 от Казани (Татарстан) до Дюртюлей (Башкирия), сообщил «Коммерсанту» председатель правления компании Вячеслав Петушенко. По его словам, компания дооснастит обход Набережных Челнов и Нижнекамска и сделает часть дорожных участков платной.

Обход пяти сел в Башкирии и обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане нам передадут в самое ближайшее время. Мы эти дороги дооснастим элементами обустройства <...> и переведем в платный режим, — заявил он.

В настоящее время данные участки находятся в ведении Росавтодора и являются бесплатными. Согласно правительственному распоряжению, процесс их передачи «Автодору» должен завершиться до конца 2025 года.

Остальные участки магистрали после необходимого обустройства сохранят бесплатный проезд. Петушенко объяснил это решение требованием закона о наличии альтернативных бесплатных маршрутов, которое невозможно выполнить повсеместно. Полный перевод всей дороги на платную основу приведет к резкому росту нагрузки на местные дорожные сети и их быстрому износу.

Этого мы совершенно не хотим, — заключил он.

Ранее власти Санкт-Петербурга решили выделить до 20,5 млрд рублей АО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД), эксплуатирующему одноименную платную автодорогу. ЦБ зарегистрировал 4 декабря дополнительный выпуск акций.