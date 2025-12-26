Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:52

Одну из российских трасс сделают платной

Объезд Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным с 31 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Объездная дорога между Нижнекамском и Набережными Челнами станет платной с 31 декабря, сообщила пресс-служба компании «Автодор». На трассе введена система «Свободный поток», позволяющая взимать оплату без шлагбаумов.

Над дорогой установили рамки с камерами и датчиками, фиксирующими номера автомобилей. Информация о тарифах появится на сайте «Автодор — Платные дороги» после запуска платного режима.

В компании подчеркнули, что собранные средства направят на содержание трассы, обеспечение безопасности и будущие ремонты. Водителям также напоминают о бесплатной альтернативе — маршруте по правому берегу Камы через Елабугу и далее по Набережным Челнам. Его протяженность составляет 82 километра.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы появится новая платная дорога. Трасса соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Длина дороги составит 18,6 км, расчетная скорость движения по ней будет равняться 120 км/ч.

Автоэксперт Владимир Сажин между тем заявил, что музыкальная разметка для снижения скорости на платной трассе М-11 «Нева» не нужна водителям. По его словам, такая профилактика превышения скорости на дорогах бесполезна.

