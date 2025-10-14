На западе Москвы намерены построить новую платную дорогу

На западе Москвы появится новая платная дорога, сообщил портал ГИС «Торги». Трасса соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово.

Длина дороги составит 18,6 км, расчетная скорость движения по ней будет равняться 120 км/ч. Построить трассу планируют за четыре года, на проект выделено 77,5 млрд рублей. Сооружение дороги будет также включать в себя возведение таких объектов, как мост через Москву-реку, эстакаду через М-9. Она станет пятой по счету платной трассой в столице.

Ранее сообщалось, что в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы не поступало предложений по расширению сети платных дорог в столице. Там напомнили, что о подобной инициативе прежде сообщали СМИ и эксперты.

До этого автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что музыкальная разметка для снижения скорости на платной трассе М-11 «Нева», установленная компанией «Автодор», не нужна водителям. По его словам, такая профилактика превышения скорости на дорогах бесполезна. Он добавил, что лучшим вариантом было бы поощрение аккуратной езды скидками на проезд по платным трассам.