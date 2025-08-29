День знаний — 2025
29 августа 2025 в 21:12

В дептрансе отреагировали на предложение сделать все дороги Москвы платными

В дептранс не поступало предложений сделать все дороги Москвы платными

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы не поступало предложений по расширению сети платных дорог в столице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там напомнили, что ранее о подобной инициативе сообщали СМИ и эксперты.

Что касается возможных инициатив по дальнейшему расширению сети платных дорог, в департамент транспорта Москвы не поступали обращения по данному вопросу, о котором ранее высказывались некоторые эксперты, — сказано в сообщении.

В дептрансе подчеркнули, что в настоящее время в Москве функционируют две платные автомагистрали — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). Отмечается, что спрос на использование проспекта Багратиона остается стабильно высоким, несмотря на значительную стоимость проезда.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что музыкальная разметка для снижения скорости на платной трассе М-11 «Нева», установленная компанией «Автодор», не нужна водителям. По его словам, такая профилактика превышения скорости на дорогах бесполезна. Он добавил, что лучшим вариантом было бы поощрение аккуратной езды скидками на проезд по платным трассам.

