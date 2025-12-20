На Западе забили тревогу из-за противостояния с Россией в одной сфере

На Западе забили тревогу из-за противостояния с Россией в одной сфере DW: Запад в кибервойне против России перешел от обороны к нападению

Западные страны уже давно перешли в кибервойне от обороны к активному нападению, осуществляя, в частности, тайные операции по заражению компьютерных систем в России и Иране, сообщает немецкая газета Die Welt (DW). Основным центром в Европе, где координируется эта деятельность, является Эстония, сказано в материале.

Западные правительства уже давно больше делают ставку не только на оборону, но и нападают, к примеру тайно направляя компьютерные вирусы в Россию или Иран, — говорится в материале.

По информации газеты, в Таллине, недалеко от резиденции премьер-министра, располагается Центр НАТО по совместной киберзащите. Как описывает издание, территория центра обнесена колючей проволокой, здания оборудованы камерами наблюдения, что указывает на его военный характер. В нем работают около 70 специалистов, включая представителей бундесвера, которые занимаются анализом кибератак, консультируют страны Альянса и разрабатывают ответные меры.

Ранее замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов заявил, что кибермошенничество стало одним из элементов информационного воздействия на общество, оно координируется в том числе недружественными государствами. Он отметил, что решение проблемы должно быть комплексным.