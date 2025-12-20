Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 21:29

Зеленский заявил, что ВСУ могут уйти из ДНР

Зеленский допустил отвод украинских войск из ДНР при зеркальном шаге России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР, но одновременно потребовал «зеркального» отвода российских сил, сообщает телеканал «Новости.LIVE». Отмечается, что ранее от Киева этого требовали США и Россия.

Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит на столько же, на сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск, — заявил Зеленский.

До этого сообщалось, что Зеленский не готов к реальному отводу войск из Донбасса, а его публичные заявления являются лишь уловкой. Как заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, истинная цель таких высказываний — создать видимость диалога, не отказываясь при этом от силового сценария.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков сообщил, что Киев не примет предложения об отводе войск из ДНР в рамках мирного урегулирования конфликта. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находит такой шаг недопустимым, несмотря на кадровые потери.

Украина
Россия
переговоры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Сумами уничтожен высокопоставленный командир ВСУ
ВСУ бьют по мирным объектам в Курской области
США проводят у берегов Венесуэлы новую спецоперацию
Американский бизнесмен установил новый рекорд по размеру своего капитала
«Вся страна»: Песков уверен, что россияне будут болеть за фигуристов на ОИ
Зеленский высказался о трехсторонних переговорах с Россией и США
Эстонский суд обязал Каллас извиниться за клевету в соцсетях
Раскрыты подробности взрыва в Химках, где погиб подросток
Криминалист назвал вероятные причины взрыва в Химках
Гуманоидные роботы вышли на сцену в Китае
Зеленский заявил, что ВСУ могут уйти из ДНР
На Западе забили тревогу из-за противостояния с Россией в одной сфере
ОДКБ и Африканский союз договорились о сотрудничестве
Кому проще накачать попу: разница в физиологии мужчин и женщин
Дмитриев прибыл в США на переговоры
Власти в Киеве предрекли конец из-за убийств детей
«Покойся с миром»: легендарный рокер ушел из жизни
Названа возможная причина взрыва в Химках
На Украине заявили о строительстве фортификаций по всей линии фронта
Выживший при взрыве в Химках подросток рассказал, что произошло
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.