Зеленский заявил, что ВСУ могут уйти из ДНР Зеленский допустил отвод украинских войск из ДНР при зеркальном шаге России

Президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР, но одновременно потребовал «зеркального» отвода российских сил, сообщает телеканал «Новости.LIVE». Отмечается, что ранее от Киева этого требовали США и Россия.

Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит на столько же, на сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск, — заявил Зеленский.

До этого сообщалось, что Зеленский не готов к реальному отводу войск из Донбасса, а его публичные заявления являются лишь уловкой. Как заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, истинная цель таких высказываний — создать видимость диалога, не отказываясь при этом от силового сценария.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков сообщил, что Киев не примет предложения об отводе войск из ДНР в рамках мирного урегулирования конфликта. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находит такой шаг недопустимым, несмотря на кадровые потери.