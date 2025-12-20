Сериал «Кухня»: в каком порядке смотреть, чтобы не упустить ни детали

Сериал «Кухня» — один из самых популярных российских ситкомов, который рассказывает о буднях элитного ресторана Claude Monet. Благодаря ярким героям, динамичному сюжету и отличному юмору проект быстро завоевал любовь зрителей и породил целую серию спин-оффов и даже полнометражных фильмов.
Если вы хотите насладиться этой вселенной в правильном порядке и не запутаться в сюжетных линиях, важно следовать определенной последовательности. Мы составили полный гид по просмотру, который позволит вам получить максимум удовольствия от сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и других продолжений франшизы. Какая хронология проекта верная — узнаете из материала NEWS.ru.
Как появилась «Кухня»
Все началось с сериала. Идея создать комедийный проект о жизни ресторана изнутри пришла российскому продюсеру Дмитрию Табарчину. Он предложил сделать акцент на реалистичность. Чтобы достоверно передать атмосферу, сценаристам пришлось побывать на кухнях нескольких элитных заведений и общаться с профессиональными поварами.
Режиссером первых сезонов стал Дмитрий Дьяченко, он известен по фильму «О чем говорят мужчины». Он сумел создать уникальный визуальный стиль, сочетающий динамичный монтаж, живую камеру и детально проработанные декорации кухни.
Главную роль — повара Максима Лаврова — исполнил Марк Богатырев, а его строгого шефа Виктора Баринова сыграл Дмитрий Назаров. Этот дуэт стал одной из ключевых причин успеха сериала, ведь их отношения напоминали классические конфликты учителя и ученика, приправленные добротной порцией юмора.
Премьера случилась в 2012 году на телеканале СТС, телезрители оценили шутки, яркую картинку и многогранных героев — почти сразу телешоу получило высокие рейтинги. После ошеломительного успеха первых сезонов продюсеры решили развивать вселенную «Кухни», запустив полнометражные фильмы и спин-оффы, что позволило проекту оставаться популярным на протяжении более 10 лет.
В какой хронологии правильно смотреть сериал и фильмы франшизы «Кухня»
Смотреть легендарный сериал в хронологии совсем не обязательно. Если вы включите случайную серию «Кухни» или один из полнометражных фильмов из этой вселенной, вам все равно будет интересно. В каждой серии обыгрывают одну или несколько завершенных историй, а отношения персонажей между собой легко понятны из контекста. Но если есть желание погрузиться в детали и следить за основными линиями, то смотреть сериал и фильмы «Кухня» нужно в таком порядке:
- «Кухня» (сезоны 1–3)
- Фильм «Кухня в Париже»
- «Кухня» (сезоны 4–6)
- «Отель Элеон» (сезоны 1–2)
- Фильм «Кухня. Последняя битва»
- «Отель Элеон» (сезон 3)
- «Гранд» (все сезоны)
- «СеняФедя» (все сезоны)
- «Кухня. Война за отель» (все сезоны)
- Фильм «Отель Белград» (2020)
«Кухня» — сезоны 1–3 (2012–2014)
Зритель знакомится с главным героем Максимом Лавровым. Он считает себя поваром по призванию и отправляется в Москву, чтобы построить карьеру. Его берут в шикарный ресторан Claude Monet, которым владеет шоумен Дмитрий Нагиев. Однако там ему приходится столкнуться с реальностью работы на кухне элитного заведения, терпеть унижения от гениального шефа Виктора Баринова и коллег по цеху. Тем не менее Лаврову удается подружиться с барменом Костей и завести роман с арт-директором ресторана Викторией.
Фильм «Кухня в Париже» (2014)
После третьего сезона логичнее всего смотреть полноценное кино «Кухня в Париже». Уже известные зрителю герои отправляются во Францию, где открывают новый ресторан и пытаются справиться с международными кулинарными вызовами. Фильм продолжает основные сюжетные линии и добавляет новые испытания в жизни Максима, Виктории и шефа Виктора. Заканчивается лента свадьбой Максима и Виктории.
«Кухня» — сезоны 4–6 (2014–2016)
Герои прошлых сезонов вернулись на родину, а в ресторане появились новые персонажи. Один из них — брат Максима Денис, который приехал из Воронежа. В том числе из-за него у Максима с Викторией возникают трудности в семейной жизни. В четвертом сезоне шеф Виктор увольняется из Claude Monet, а ему на смену приходит Герман, которого коллектив недолюбливает. С пятого сезона вся команда вслед за Виктором Бариновым переходит работать в ресторан Victor при отеле «Элеон». В шестом сезоне шеф пытается получить звезду Michelin, а все основные линии классического сериала получают логическое завершение.
«Отель Элеон» — сезоны 1–2 (2016–2017)
Первый крупный спин-офф переносит зрителей в мир элитного отеля, где работают знакомые персонажи из «Кухни», но акцент уже смещается на гостиничный бизнес. Шеф Виктор получил заветную звезду Michelin и стал пенсионером. Его место занимает Сеня. Новым главным героем оказывается управляющий отелем Павел в исполнении сербского актера Милоша Биковича — ему предстоит справиться с многочисленными проблемами как в самой гостинице, так и в ресторане.
Фильм «Кухня. Последняя битва» (2017)
Очередной полнометражный фильм, посвященный мировому кулинарному чемпионату в Сочи. Виктор Баринов решает принять участие в престижном соревновании, где ему предстоит побороться за звание лучшего шефа. Однако у него объявляется внебрачный сын, который старается разными способами отомстить отцу. Фильм интересен еще и тем, что там свою последнюю роль в кино сыграл Олег Табаков.
«Отель Элеон» — сезон 3 (2017)
Завершающий сезон спин-оффа «Кухни». Новым владельцем отеля «Элеон» становится Петр Романов. Он заводит роман с портье Дарьей, которая напомнила ему его бывшую жену. В этом же сезоне все основные сюжетные линии о сотрудниках отеля и кухни завершаются.
«Гранд» — сезоны 1–5 (2018–2021)
Новый сериал продолжает гостиничную тематику, но теперь в центре сюжета оказывается девушка Ксения, мечтающая построить карьеру в гостиничном бизнесе. Многие персонажи из сериала-предшественника «Отель Элеон» ненадолго появляются в некоторых сериях — это делает вселенную «Кухни» более целостной.
«СеняФедя» — сезоны 1–5 (2018–2022)
Еще один комедийный мини-сериал из вселенной «Кухни». Здесь в центре внимания оказываются два повара из первых сезонов оригинального сериала — лучшие друзья Сеня и Федя. Они собрались открыть собственное дело — закусочную на колесах под названием «И рыба и мясо». Одновременно с трудностями в ведении бизнеса зрителю показывают семейные проблемы героев. Сеня пытается налаживать семейный быт с Мариной, а Федя живет в холостяцкой квартире и отбивается от просьб матери родить внуков.
«Кухня. Война за отель» — сезоны 1–2 (2019–2020)
Это можно считать возвращением легендарной «Кухни». В этом сериале вновь появляются шеф Виктор, Дмитрий Нагиев, Денис, Катя и ее мать Элеонора. Последняя покупает в Сочи за бесценок отель New Eleon, приглашает туда работать лучшую команду и планирует дорого продать его своему бывшему жениху — Нагиеву. Действие разворачивается вокруг борьбы за элитный отель, где сталкиваются амбиции, интриги и кулинарное мастерство.
Фильм «Отель Белград» (2020)
Этот российско-сербский фильм стал своеобразным продолжением сериалов «Отель Элеон» и «Гранд». Владелец пятизвездочного отеля «Белград» Павел ведет разгульный образ жизни и нечаянно портит часть дорогой коллекции известного мафиози. Тот заставляет Павла жениться на своей дочери, но во время подготовки к бракосочетанию он сталкивается со своей бывшей возлюбленной Дарьей и понимает, что у него еще остались к девушке чувства.
Ранее мы перечислили 10 самых кассовых советских фильмов.