Сериал «Кухня»: в каком порядке смотреть, чтобы не упустить ни детали

Сериал «Кухня» — один из самых популярных российских ситкомов, который рассказывает о буднях элитного ресторана Claude Monet. Благодаря ярким героям, динамичному сюжету и отличному юмору проект быстро завоевал любовь зрителей и породил целую серию спин-оффов и даже полнометражных фильмов.

Если вы хотите насладиться этой вселенной в правильном порядке и не запутаться в сюжетных линиях, важно следовать определенной последовательности. Мы составили полный гид по просмотру, который позволит вам получить максимум удовольствия от сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и других продолжений франшизы. Какая хронология проекта верная — узнаете из материала NEWS.ru.

Как появилась «Кухня»

Все началось с сериала. Идея создать комедийный проект о жизни ресторана изнутри пришла российскому продюсеру Дмитрию Табарчину. Он предложил сделать акцент на реалистичность. Чтобы достоверно передать атмосферу, сценаристам пришлось побывать на кухнях нескольких элитных заведений и общаться с профессиональными поварами.

Режиссером первых сезонов стал Дмитрий Дьяченко, он известен по фильму «О чем говорят мужчины». Он сумел создать уникальный визуальный стиль, сочетающий динамичный монтаж, живую камеру и детально проработанные декорации кухни.

Главную роль — повара Максима Лаврова — исполнил Марк Богатырев, а его строгого шефа Виктора Баринова сыграл Дмитрий Назаров. Этот дуэт стал одной из ключевых причин успеха сериала, ведь их отношения напоминали классические конфликты учителя и ученика, приправленные добротной порцией юмора.

Премьера случилась в 2012 году на телеканале СТС, телезрители оценили шутки, яркую картинку и многогранных героев — почти сразу телешоу получило высокие рейтинги. После ошеломительного успеха первых сезонов продюсеры решили развивать вселенную «Кухни», запустив полнометражные фильмы и спин-оффы, что позволило проекту оставаться популярным на протяжении более 10 лет.

Кадр из фильма «Кухня в Париже» Фото: Yellow, Black & White

В какой хронологии правильно смотреть сериал и фильмы франшизы «Кухня»

Смотреть легендарный сериал в хронологии совсем не обязательно. Если вы включите случайную серию «Кухни» или один из полнометражных фильмов из этой вселенной, вам все равно будет интересно. В каждой серии обыгрывают одну или несколько завершенных историй, а отношения персонажей между собой легко понятны из контекста. Но если есть желание погрузиться в детали и следить за основными линиями, то смотреть сериал и фильмы «Кухня» нужно в таком порядке:

«Кухня» (сезоны 1–3) Фильм «Кухня в Париже» «Кухня» (сезоны 4–6) «Отель Элеон» (сезоны 1–2) Фильм «Кухня. Последняя битва» «Отель Элеон» (сезон 3) «Гранд» (все сезоны) «СеняФедя» (все сезоны) «Кухня. Война за отель» (все сезоны) Фильм «Отель Белград» (2020)

Съемки сериала «Кухня» Фото: Пресс-служба СТС

«Кухня» — сезоны 1–3 (2012–2014)

Зритель знакомится с главным героем Максимом Лавровым. Он считает себя поваром по призванию и отправляется в Москву, чтобы построить карьеру. Его берут в шикарный ресторан Claude Monet, которым владеет шоумен Дмитрий Нагиев. Однако там ему приходится столкнуться с реальностью работы на кухне элитного заведения, терпеть унижения от гениального шефа Виктора Баринова и коллег по цеху. Тем не менее Лаврову удается подружиться с барменом Костей и завести роман с арт-директором ресторана Викторией.

Фильм «Кухня в Париже» (2014)

После третьего сезона логичнее всего смотреть полноценное кино «Кухня в Париже». Уже известные зрителю герои отправляются во Францию, где открывают новый ресторан и пытаются справиться с международными кулинарными вызовами. Фильм продолжает основные сюжетные линии и добавляет новые испытания в жизни Максима, Виктории и шефа Виктора. Заканчивается лента свадьбой Максима и Виктории.

«Кухня» — сезоны 4–6 (2014–2016)

Герои прошлых сезонов вернулись на родину, а в ресторане появились новые персонажи. Один из них — брат Максима Денис, который приехал из Воронежа. В том числе из-за него у Максима с Викторией возникают трудности в семейной жизни. В четвертом сезоне шеф Виктор увольняется из Claude Monet, а ему на смену приходит Герман, которого коллектив недолюбливает. С пятого сезона вся команда вслед за Виктором Бариновым переходит работать в ресторан Victor при отеле «Элеон». В шестом сезоне шеф пытается получить звезду Michelin, а все основные линии классического сериала получают логическое завершение.

Съемки сериала «Отель Элеон» Фото: Пресс-служба СТС

«Отель Элеон» — сезоны 1–2 (2016–2017)

Первый крупный спин-офф переносит зрителей в мир элитного отеля, где работают знакомые персонажи из «Кухни», но акцент уже смещается на гостиничный бизнес. Шеф Виктор получил заветную звезду Michelin и стал пенсионером. Его место занимает Сеня. Новым главным героем оказывается управляющий отелем Павел в исполнении сербского актера Милоша Биковича — ему предстоит справиться с многочисленными проблемами как в самой гостинице, так и в ресторане.

Фильм «Кухня. Последняя битва» (2017)

Очередной полнометражный фильм, посвященный мировому кулинарному чемпионату в Сочи. Виктор Баринов решает принять участие в престижном соревновании, где ему предстоит побороться за звание лучшего шефа. Однако у него объявляется внебрачный сын, который старается разными способами отомстить отцу. Фильм интересен еще и тем, что там свою последнюю роль в кино сыграл Олег Табаков.

«Отель Элеон» — сезон 3 (2017)

Завершающий сезон спин-оффа «Кухни». Новым владельцем отеля «Элеон» становится Петр Романов. Он заводит роман с портье Дарьей, которая напомнила ему его бывшую жену. В этом же сезоне все основные сюжетные линии о сотрудниках отеля и кухни завершаются.

Кадр из сериала «Гранд» Фото: Yellow, Black & White

«Гранд» — сезоны 1–5 (2018–2021)

Новый сериал продолжает гостиничную тематику, но теперь в центре сюжета оказывается девушка Ксения, мечтающая построить карьеру в гостиничном бизнесе. Многие персонажи из сериала-предшественника «Отель Элеон» ненадолго появляются в некоторых сериях — это делает вселенную «Кухни» более целостной.

«СеняФедя» — сезоны 1–5 (2018–2022)

Еще один комедийный мини-сериал из вселенной «Кухни». Здесь в центре внимания оказываются два повара из первых сезонов оригинального сериала — лучшие друзья Сеня и Федя. Они собрались открыть собственное дело — закусочную на колесах под названием «И рыба и мясо». Одновременно с трудностями в ведении бизнеса зрителю показывают семейные проблемы героев. Сеня пытается налаживать семейный быт с Мариной, а Федя живет в холостяцкой квартире и отбивается от просьб матери родить внуков.

Съемки сериала «Кухня. Война за отель» Фото: Пресс-служба СТС

«Кухня. Война за отель» — сезоны 1–2 (2019–2020)

Это можно считать возвращением легендарной «Кухни». В этом сериале вновь появляются шеф Виктор, Дмитрий Нагиев, Денис, Катя и ее мать Элеонора. Последняя покупает в Сочи за бесценок отель New Eleon, приглашает туда работать лучшую команду и планирует дорого продать его своему бывшему жениху — Нагиеву. Действие разворачивается вокруг борьбы за элитный отель, где сталкиваются амбиции, интриги и кулинарное мастерство.

Фильм «Отель Белград» (2020)

Этот российско-сербский фильм стал своеобразным продолжением сериалов «Отель Элеон» и «Гранд». Владелец пятизвездочного отеля «Белград» Павел ведет разгульный образ жизни и нечаянно портит часть дорогой коллекции известного мафиози. Тот заставляет Павла жениться на своей дочери, но во время подготовки к бракосочетанию он сталкивается со своей бывшей возлюбленной Дарьей и понимает, что у него еще остались к девушке чувства.

