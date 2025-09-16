Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 20:07

Популярный отечественный сериал получит продолжение

У сериала «Хирург» будет второй сезон

Кадр из криминальной драмы «Хирург» Кадр из криминальной драмы «Хирург» Фото: Иви / START

Кинокомпания Team Films официально анонсировала работу над вторым сезоном криминальной драмы «Хирург», заявил генеральный продюсер студии Теймур Джафаров в ходе панельной дискуссии на фестивале «Новый сезон». Первый сезон сериала четыре недели подряд входил в топ-3 рейтинга «Кинопоиска», собрав более 2 млн просмотров за первый уик-энд, передает «Российская газета».

Сюжет «Хирурга» раскрывает тему подпольной трансплантологии. Герои — талантливый хирург, идущий на компромиссы ради науки; аспирантка, борющаяся за спасение любимого; журналистка, надеющаяся на вторую жизнь благодаря пересадке органа.

Ранее стало известно, что рекордсменом по числу ремейков за рубежом стал сериал «Кухня». Так, историю одного ресторана уже пересказали в Эстонии, Грузии, Хорватии, Польше и Португалии.

Между тем популярный блогер и ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов рассказал, что не планирует смотреть сериал «Москва слезам не верит» и делать на него обзор. И сообщил, что у него есть «личная проблема» с его тематикой.

кино
сериалы
Россия
культура
