Названы пять российских сериалов, которые копируют на Западе Сериал «Кухня» возглавил рейтинг самых часто копируемых картин за рубежом

Рекордсменом по числу ремейков за рубежом стал сериал «Кухня», передает издание «Вокруг ТВ». Так, историю одного ресторана уже пересказали в Эстонии, Грузии, Хорватии, Польше и Португалии.

Кроме того, в Германии свое воплощение получили «Папины дочки». Переосмысление жизни многодетного отца на немецкий лад назвали «Дом, полный дочерей», но сериал продемонстрировал низкие рейтинги и закрылся после третьего сезона.

Комедия о буднях врачей «Интерны» понравилась литовским продюсерам, ее адаптировали как Rezidentai. Запуск прошел успешно, и литовская версия почти догнала оригинал по числу эпизодов. Своих «Интернов» хотели снять и в Китае, но идея осталась только на бумаге.

На родине не снискал большой популярности сериал «Бессонница», но идее дали новую жизнь в США. Украина запустила сериал «Сидоренки-Сидоренки», на основе проекта «Ивановы-Ивановы».

Ранее популярный блогер и ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов заявил, что не планирует смотреть сериал «Москва слезам не верит» и делать на него обзор. И сообщил, что у него есть «личная проблема» с его тематикой.