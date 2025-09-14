Названы пять российских сериалов, которые копируют на Западе

Рекордсменом по числу ремейков за рубежом стал сериал «Кухня», передает издание «Вокруг ТВ». Так, историю одного ресторана уже пересказали в Эстонии, Грузии, Хорватии, Польше и Португалии.
Кроме того, в Германии свое воплощение получили «Папины дочки». Переосмысление жизни многодетного отца на немецкий лад назвали «Дом, полный дочерей», но сериал продемонстрировал низкие рейтинги и закрылся после третьего сезона.
Комедия о буднях врачей «Интерны» понравилась литовским продюсерам, ее адаптировали как Rezidentai. Запуск прошел успешно, и литовская версия почти догнала оригинал по числу эпизодов. Своих «Интернов» хотели снять и в Китае, но идея осталась только на бумаге.
На родине не снискал большой популярности сериал «Бессонница», но идее дали новую жизнь в США. Украина запустила сериал «Сидоренки-Сидоренки», на основе проекта «Ивановы-Ивановы».
Ранее популярный блогер и ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов заявил, что не планирует смотреть сериал «Москва слезам не верит» и делать на него обзор. И сообщил, что у него есть «личная проблема» с его тематикой.