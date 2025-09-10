«Проблема с тематикой»: BadComedian о ремейке «Москва слезам не верит» BadComedian заявил, что не планирует смотреть сериал «Москва слезам не верит»

Видеоблогер и ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов заявил, что не планирует смотреть новую адаптацию культового фильма «Москва слезам не верит». В беседе с NEWS.ru он отметил, что тема ремейка его не заинтересовала. Он добавил, что среди его аудитории также отсутствует интерес к проекту.

Я не смотрел и не планирую смотреть сериал «Москва слезам не верит». Мне не очень интересна тема, и сам сериал меня не заинтересовал. Здесь лично моя проблема с тематикой. Возможно, этот популярный сериал нацелен на какую-то аудиторию, но я видел крайне мало его упоминаний среди моих подписчиков. Если это прибыльно, популярно и люди смотрят, то сериал будут снимать, — высказался Баженов.

