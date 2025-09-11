«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров раскритиковал ремейки на фильмы Шахназаров заявил, что не видел ни одного удачного ремейка

Директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров поделился своим мнением о современных ремейках в комментарии для NEWS.ru. По его словам, сказанным на XI Международном форуме объединенных культур, он скептически относится к этой тенденции: режиссер отметил, что не видел ни одного удачного ремейка.

Я в ремейки не верю, я не видел ни одного ремейка, который был бы удачным. Не видел. Запретить их тоже нельзя. Если люди там, есть у них деньги — пускай делают, — сказал Шахназаров.

Ранее видеоблогер и ведущий канала BadComedian Евгений Баженов сообщил, что не собирается смотреть новую версию культового фильма «Москва слезам не верит». Он пояснил, что ремейк его не заинтересовал и среди его зрителей интерес к проекту также невысок.

Кроме того, дочь композитора и депутата Госдумы Дениса Майданова, известная как Майвл, исполнила главную роль в современной адаптации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Сам Майданов участвовал в проекте как автор музыки и отметил свое восхищение советским кинематографом.