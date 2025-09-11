Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:51

«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров раскритиковал ремейки на фильмы

Шахназаров заявил, что не видел ни одного удачного ремейка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров поделился своим мнением о современных ремейках в комментарии для NEWS.ru. По его словам, сказанным на XI Международном форуме объединенных культур, он скептически относится к этой тенденции: режиссер отметил, что не видел ни одного удачного ремейка.

Я в ремейки не верю, я не видел ни одного ремейка, который был бы удачным. Не видел. Запретить их тоже нельзя. Если люди там, есть у них деньги — пускай делают, — сказал Шахназаров.

Ранее видеоблогер и ведущий канала BadComedian Евгений Баженов сообщил, что не собирается смотреть новую версию культового фильма «Москва слезам не верит». Он пояснил, что ремейк его не заинтересовал и среди его зрителей интерес к проекту также невысок.

Кроме того, дочь композитора и депутата Госдумы Дениса Майданова, известная как Майвл, исполнила главную роль в современной адаптации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Сам Майданов участвовал в проекте как автор музыки и отметил свое восхищение советским кинематографом.

мосфильм
Карен Шахназаров
кино
фильмы
ремейки
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку
В Москве задержали мужчину при передаче наркотиков в больницу
«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot
В Лондоне закрасили новую работу Бэнкси
Доллар резко дорожает до 90: что будет с рублем, куда вложить деньги
Появились кадры первых минут после покушения на Чарли Кирка
«Бюрократическая формальность»: в Германии высказались о назначении Бербок
«Прямое варварство»: в МИД обратили внимание на важную проблему Европы
Президент Финляндии раскрыл, чем он пожертвовал ради встреч с Зеленским
«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом
Садовод рассказала, что можно посадить в октябре, чтобы выросло весной
Россиянка отправила мошенникам полмиллиона рублей в банках с вареньем
Названы страны, которые Запад хочет первыми вовлечь в конфликт с Россией
Китайские ученые испытали инъекцию от старости
Случайные прохожие вытащили из огня мужчину и девушку-инвалида
Представители одной страны могут заменить мигрантов из СНГ в России
Первый в России цифровой артист попал на видео с песней «Дай лапу, дай»
Названа причина смерти младенца в Юкках
«Это не мое»: Познер озвучил главную претензию к интервью Пугачевой
Илья Авербух: «Нужно учиться принимать любые результаты»
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.