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26 июля 2025 в 14:55

Фраза «Руссо туристо» обошлась россиянке в 12,3 тысячи рублей

«Мосфильм» выиграл иск к россиянке из-за фразы «Руссо туристо»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Концерн «Мосфильм» добился победы в судебном разбирательстве с индивидуальным предпринимателем из Уфы Софьей Леонович, передает РБК. Предпринимательницу привлекли к суду за продажу футболок с изображением героя фильма «Бриллиантовая рука» и надписью «Руссо туристо облико морале» через Wildberries.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Мосфильма», взыскав с ответчицы 12,3 тысячи рублей за нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность. Изначальная сумма иска составляла 50 тысяч рублей, но суд ее снизил.

В ходе судебного разбирательства юристы «Мосфильма» предоставили суду вещественное доказательство — футболку, а также видеозапись процесса ее приобретения в интернет-магазине сувениров.

Суд пришел к выводу, что на футболке присутствует изображение персонажа фильма и цитата, которые легко узнаваемы как часть конкретного аудиовизуального произведения.

Ответчица не смогла доказать, что она законно приобрела права на использование аудиовизуального произведения.

«Мосфильм» продолжает судиться с небольшими компаниями по всей стране, отстаивая свои интеллектуальные права. В базе данных арбитражных судов есть информация о 89 таких процессах. Общая сумма требований по ним превышает 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что киноконцерн «Мосфильм» оцифровал более 50 классических фильмов в разрешении 4K для платформы «VK Видео». Среди них — «Спортлото-82» и «Любовь и голуби». Евгений Долгих, руководитель пресс-службы «Мосфильма», отметил интерес к фильмотеке студии, насчитывающей более 2,5 тысячи картин. На данный момент на платформе доступны около 600 картин.

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