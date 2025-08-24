Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 19:54

Дочь депутата Госдумы снялась в кино

Дочь Майданова снялась в главной роли ремейка «Тимур и его команда»

Денис Майданов с дочерью Майвл Денис Майданов с дочерью Майвл Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дочь известного композитора и депутата Госдумы Дениса Майданова, выступающая под псевдонимом Майвл, сыграла главную роль в современной экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», сообщает «7 дней.ru». Сам Майданов принял участие в проекте в качестве автора музыки к фильму, он также выразил свою любовь к советскому кинематографу.

В советское время было много детского кино, которое мы помним с детства. «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Кортик», «Неуловимые мстители». И, конечно, «Тимур и его команда». Уверен, что современные подростки с интересом посмотрят эту картину и захотят быть похожими на героев прошлого, — сказал Майданов.

В обновленной версии картины, действие которой перенесено в наши дни и затрагивает тему специальной военной операции, снялись Елена Цыплакова, Никита Кологривый, Егор Бероев и Александр Дьяченко. Основные съемки проходили в Рязанской области. Премьера фильма запланирована на 27 августа 2025 года и приурочена к 85-летию со дня первой публикации знаменитой повести.

До этого американский режиссер Оливер Стоун рассматривал возможность съемок масштабного исторического фильма в Москве. Этот вопрос он обсуждал с главой столичного департамента культуры. Стоун высоко оценил темпы развития российской киноиндустрии и выразил заинтересованность в сотрудничестве.

Денис Майданов
дети
кино
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Группа вернувшихся из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье
Ароматные булочки с корицей: рецепт, от которого веет домашним уютом
ЦСКА обыграл «Акрон» и поднялся на второе место в РПЛ
Стало известно, когда смогут эвакуировать тело альпинистки Наговицыной
В Госдуме оценили риски от нового штамма коронавируса «стратус»
Мединский назвал заложниками курян, которых удерживали ВСУ
Появилось видео с Лолитой, рыдающей на сцене под песню о Раневской
Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему помощнику Трампа
В Турции раскрыли, как Украина может обеспечить свою безопасность
Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам
Ответ РФ переплюнет «Орешник», трупы натовцев в Закарпатье: что дальше
Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса
Дочь депутата Госдумы снялась в кино
Окулист рассказала о правиле «20-20-20» для работы за компьютером
В США умер легендарный ведущий «Вестей» Ростов: что известно, биография
Спецавтомобиль выехал с парковки ЦДМ на Лубянке после ЧП
Российские дроны ликвидировали группу пехоты ВСУ под Звановкой в ДНР
Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают
В калужском аэропорту введены ограничения
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.