Дочь депутата Госдумы снялась в кино Дочь Майданова снялась в главной роли ремейка «Тимур и его команда»

Дочь известного композитора и депутата Госдумы Дениса Майданова, выступающая под псевдонимом Майвл, сыграла главную роль в современной экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», сообщает «7 дней.ru». Сам Майданов принял участие в проекте в качестве автора музыки к фильму, он также выразил свою любовь к советскому кинематографу.

В советское время было много детского кино, которое мы помним с детства. «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Кортик», «Неуловимые мстители». И, конечно, «Тимур и его команда». Уверен, что современные подростки с интересом посмотрят эту картину и захотят быть похожими на героев прошлого, — сказал Майданов.

В обновленной версии картины, действие которой перенесено в наши дни и затрагивает тему специальной военной операции, снялись Елена Цыплакова, Никита Кологривый, Егор Бероев и Александр Дьяченко. Основные съемки проходили в Рязанской области. Премьера фильма запланирована на 27 августа 2025 года и приурочена к 85-летию со дня первой публикации знаменитой повести.

