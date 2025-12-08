ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:08

«Не надо портить»: Евгений Стеблов высказался о ремейках советских фильмов

Актер Стеблов заявил, что ему неинтересно смотреть ремейки советских лент

Евгений Стеблов Евгений Стеблов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народный артист России Евгений Стеблов в интервью NEWS.ru призвал современных режиссеров прекратить снимать ремейки на советские культовые киноленты. Он выразил мнение, что, несмотря на многочисленные ремейки, действительно интересной ленты так и не появилось.

Не надо портить то, что уже снято. Хотя как запретишь? Но постановка задачи мне кажется странной — снять то, что уже было. Зачем? Это все равно, как если бы пережить первую любовь во второй раз с одним и тем же партнером, — выразил мнение актер.

Он добавил, что не планирует смотреть ремейк на фильм «Кавказская пленница» с шоуменом Тимуром Батрутдиновым в главной роли. Вторичность — это не то, за чем хочется наблюдать, признался народный артист РФ.

Ну как может быть вторая Наташа Варлей? Мне это сложно себе представить. Так же, как мне кто-то сказал, что якобы появился артист, похожий на меня. Я даже не любопытствовал, неинтересно, — резюмировал исполнитель.

Ранее Стеблов, который многие годы занимал пост заместителя председателя Союза театральных деятелей России, назвал спекуляцией цену в 450 тыс. рублей на балет «Щелкунчик» в Большом театре. По его мнению, вопрос лежит за пределами творческой сферы.

Также он заявил, что мотив отъезда Аллы Пугачевой из России после начала СВО непонятен, ведь ей на родине ничего не запрещали. Стеблов добавил, что также не понимает, почему ранее на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

Евгений Стеблов
ремейки
Наталья Варлей
советское кино
Виктория Катаева
В. Катаева
