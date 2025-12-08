Развод, уход сына в монастырь, культ Пугачевой: как живет Евгений Стеблов

Народный артист России Евгений Стеблов сегодня, 8 декабря, отмечает 80-летие. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что известно о его состоянии здоровья?

Чем известен Стеблов

Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве, окончил театральное училище имени Щукина. С 1969 года служит в театре имени Моссовета.

Актер дебютировал на экране в 1958 году в фильме «Юность наших отцов». Известность ему принесла картина «Я шагаю по Москве», где он сыграл роль Саши Шаталова. Позднее Стеблов также снимался в лентах «По семейным обстоятельствам», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Не ходите, девки, замуж», «Вечерний звон», «Сыщики», «День выборов» и других.

На настоящий момент в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Стеблова

Евгений Стеблов был дважды женат. Первой его супругой стала финансист Татьяна Осипова. В браке родился сын Сергей. Наследник окончил театральное училище, однако после нескольких лет актерской карьеры ушел в монастырь.

«Я говорил сыну: у твоей мамы было слабое сердце, но она все равно приняла решение родить тебя. Я хотел бы, чтобы ты подарил мне внуков, продолжив наш род. А потом, если тебе хочется в монастырь, поезжай. Но он поступил по-своему… Мне бы, конечно, хотелось, чтобы были внуки. Но увы», — признался артист в интервью NEWS.ru.

После смерти первой супруги в 2010 году Стеблов женился на финансисте Любови Глебовой. В феврале 2025 года артист объявил о разводе. Ему пришлось обращаться в суд, чтобы выписать бывшую жену из своей квартиры.

«После расставания она вынесла из квартиры, которая находится в пяти минутах от Кремля и оценивается в 40 млн рублей, практически все, вплоть до веника и швабры. Ключи от жилища она так и не вернула, к тому же отказывается выписываться», — рассказали в программе «Ты не поверишь!».

Евгений Стеблов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о состоянии здоровья Стеблова

Осенью 2023 года Евгений Стеблов рассказал, что перенес сложную операцию. При этом он не стал раскрывать, с каким именно диагнозом он был госпитализирован и что его беспокоило.

«Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома. Ничего катастрофического не произошло — все в рамках возрастных изменений», — отметил актер.

Накануне своего 80-летия Стеблов заверил, что у него «здоровье, слава богу, по возрасту».

Что Стеблов говорил об Украине

В марте 2014 года Евгений Стеблов поддержал возвращение Крыма в состав России. Спустя год он прокомментировал ситуацию на Украине, заявив, что «киевская власть теряет свою страну».

«То, что происходит на Украине, это настолько подло и глупо... Эта дурь обернулась кровью и развязанной войной. И киевская власть упивается своей хитростью. Но хитрость, как известно, — ум дурака. И в результате все очень глупо, они же теряют свою страну», — сказал он.

Как Стеблов отзывается о Пугачевой

Евгений Стеблов в интервью NEWS.ru признался, что никогда не понимал культа вокруг народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«Да, приличная эстрадная певица была, профессиональная. Но не более того. И ее не понимаю, чего эмигрировала-то? Ей кто-то тут запрещал что-то или мешал? Не понимаю ее мотивации. Мне кажется, они настолько утонули в деньгах, этого-то у них всегда было немерено», — сказал он.

Чем сейчас занимается Стеблов

Евгений Стеблов в 80 лет продолжает творческую деятельность — выступает на сцене театров. В кино артист не снимается с 2023 года.

«Я не сторонник того, чтобы все время сниматься и роли, как блины, печь. Сейчас вовсе нет большого желания играть. В театре Моссовета у меня два спектакля и в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) один. Мне достаточно», — объяснил он.

