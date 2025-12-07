«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков

Актер Андрей Кайков прославился благодаря юмористической программе «6 кадров». Чем он сейчас занимается, где снимается, что говорил о спецоперации?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». Кайков заявлял, что не переживает из-за того, что стал заложником комедийного образа.

«Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие», — говорил он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также артист снимался в картинах «На углу, у Патриарших», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Аферисты», «Очень русский детектив», «Воронины», «Домашний арест», «Танцы на высоте!» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Актеры Алексей Маклаков и Андрей Кайков во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А. П. Чехова и М. М. Зощенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой супругой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. После этого он жил с коллегой Анной Моховой, которая родила ему сына Василия.

Сейчас артист женат на журналистке Людмиле. Пара воспитывает двоих сыновей — Валерия и Никиту.

Что Кайков говорил о спецоперации

Андрей Кайков поддерживает президента России Владимира Путина и решение о проведении спецоперации. Он также заявлял, что «не собирается нормально общаться с предателями».

«Я не обхожу эту тему в разговоре с друзьями и коллегами. А почему я должен ее обходить? Кто-то будет предавать Родину, а я не буду с ним об этом говорить? Или буду с ним нормально общаться? Ну нет. Есть люди сомневающиеся, с разными позициями, это можно понять. Нельзя понять откровенное предательство. Предательства не прощаю», — объяснил актер в интервью Светлане Баласанян.

Кайков также уточнил, что у него не было мыслей уехать из РФ в 2022 году вслед за многими коллегами.

Артист ездит в госпитали к раненым участникам СВО и хочет поехать в зону боевых действий, однако пока его не берут, так как он плохо поет.

«Я очень хочу поехать в зону спецоперации, как раз мне недавно звонил товарищ, хотим с ним и Димой Певцовым сделать какой-то концерт и поехать туда. Мои коллеги из Театра Российской армии часто ездят, я тоже просился, но я непоющий, а ребятам стихи про войну, которые я читаю неплохо, там не особо нужны. Им нужны песни, а я плохо пою. Поэтому меня не берут», — объяснил Кайков.

Андрей Кайков и Надежда Бабкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Семейный переполох», «Последний шанс», «Подарок», «Капитанская дочка», «Маскарад», «Играем Зощенко», «Женитьба», «Так называемая личная жизнь», «Роман», «Чужих мужей не бывает» и «Горько».

В 2025 году актер снялся в мелодраме «Все хорошо будет…». В скором времени также можно будет увидеть ленты «Взрослый сын» и «Одесса» с его участием.

