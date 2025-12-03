Обида на Добронравова, патриотизм, бездетность: как живет Сергей Дорогов

Актер Сергей Дорогов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Дорогов

Сергей Дорогов родился 12 сентября 1959 года в Щучинске. Окончил Воронежский государственный институт искусств по специальности «актер театра и кино».

Популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». Также Дорогов снимался в фильмах «Сочинение ко Дню Победы», «Любовь-морковь», «Папины дочки», «Тариф „Новогодний“», «Воронины», «С неба и в бой», «По зову сердца» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Дорогова

Сергей Дорогов с 2002 года женат на женщине по имени Татьяна, с которой познакомился в театре «Сатирикон», где он служил актером, а она работала гримером.

Общих детей у супругов нет, но Дорогов воспитывал дочь Татьяны от первого брака Анну.

«Своих детей нет — не сложилось. Но при этом у меня полноценная семья: есть жена, дочь, теща», — делился артист в интервью с журналистом Светланой Баласанян.

Сергей Дорогов Фото: Джавахадзе Зураб/ИТАР-ТАСС

Почему закрыли шоу «6 кадров»

Скетч-шоу «6 кадров» выходило с 2006 по 2014 год. Сергей Дорогов раскрыл, что его закрыли из-за кризиса, а также из-за ухода народного артиста России Федора Добронравова.

Дорогов признался, что по этой причине обижался на коллегу.

«Мы с Федей давно дружим, но у меня тогда была обида, мне хотелось уйти красиво. Я предложил снять 10-й сезон и уйти, но он расплакался и спросил: „Вы хотите меня похоронить?“ Я тогда первый раз увидел, как он плачет по-настоящему, а не театрально. И мы приняли его позицию», — объяснил он в интервью Светлане Баласанян.

Что Дорогов говорил об уехавших артистах и патриотизме

Сергей Дорогов в интервью Светлане Баласанян заявлял, что является патриотом и никогда не мечтал о карьере в Голливуде.

«Я не псевдопатриот, я не хожу на коммунистические демонстрации, я просто отношусь с уважением к своей родине. Я так чувствую. Да, я патриот», — рассуждал он.

По его словам, уехавшие коллеги не интересны зарубежной публике, за границей их выступления и спектакли посещают только русские.

«На Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Назарова и т. д. Там они никому не нужны, а здесь у них было все», — считает актер.

Чем сейчас занимается Дорогов

Сергей Дорогов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Идеальный муж», «Женихи по объявлению», «Женитьба», «Любовь и голуби» и «Соседи, или Хочу на Сейшелы».

В скором времени также выйдет комедия «День отца» с его участием.

