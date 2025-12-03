Увольнение с ТВ, квартира в Юрмале, слова о Крыме: как живет Михаил Осокин

Михаил Осокин получил известность как телеведущий программы «Сегодня» на НТВ. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Осокин

Михаил Осокин родился 14 января 1952 года в Твери. Окончил исторический факультет МГУ, служил в Военно-воздушных силах СССР.

С 1978 по 1990 год работал во Всемирной службе Московского радио в редакции вещания на США и Великобританию. На телевидение устроился в 1990 году в информационный отдел ЦТ, затем — в РГТРК «Останкино». Был ведущим программы «Утро» и ночных выпусков новостей.

В 1993 году Осокин начал работать на канале НТВ, вел новостную программу «Сегодня». В 2001 году вместе с командой медиаменеджера Евгения Киселева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ушел с НТВ на ТНТ, позднее также вел программы на ТВ-6, ТВС и РЕН ТВ.

Осокин свободно владеет английским и французским языками, знает древнегреческий и латынь, является четырехкратным лауреатом премии ТЭФИ.

Что известно о личной жизни Осокина

Михаил Осокин был дважды женат. От первого брака имеет дочь Анну Осокину, она окончила журфак МГУ, ранее работала редактором в службе информации на Первом канале.

Во второй раз телеведущий женился на редакторе новостных программ Елене Савиной. Они познакомились во время работы в Останкино. У супруги Осокина есть дочь от первого брака. Совместных детей у пары нет.

«Мне кажется, ребенка хорошо заводить по молодости, а потом уже слишком много дел возникает, что-то все время мешает», — говорил Осокин.

Михаил Осокин Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Почему Осокин ушел с телевидения

Михаил Осокин в 2015 году перестал появляться на телевидении. По словам ведущего, его уволили в конце телевизионного сезона весной, объяснив соответствующее решение переформатированием канала.

«Одно я понял точно: когда я ушел из новостей, то я был только рад. Все, что произошло после, произошло без меня. И мне не пришлось об этом рассказывать. Я как раз ушел перед самым началом событий на Украине. Ну, вернее, я не сам ушел, конечно», — признался он.

Что Осокин говорил о Крыме

Михаил Осокин длительное время не комментировал тему воссоединения Крыма с Россией. По словам телеведущего, он рассматривал вопрос с разных сторон и в итоге пришел к выводу, что «это было ошибкой».

«Я могу понять людей, которые считают, что присоединение Крыма является восстановлением исторической справедливости. Как историк, я прекрасно помню, как Россия осваивала Крым. И это была российская территория. Непонятно, почему тогда отдали Украине. Но, с другой стороны, мне кажется, что присоединение Крыма создало массу проблем для России. Это было ошибкой. Да и вообще, я сторонник сохранения территориальной целостности государств», — сказал он.

Чем сейчас занимается Осокин

Михаил Осокин ведет закрытый образ жизни и не дает интервью. После ухода с телевидения он писал колонки для различных изданий.

У ведущего есть недвижимость в Юрмале.

«Мне всегда мечталось жить в тихом месте у моря. Как у Бродского. Когда выяснилось, что можно купить квартиру в Юрмале, мои воспоминания захлестнули меня. И у жены Лены были примерно такие же ощущения. Вот мы и купили квартиру там и стали туда наезжать», — рассказывал он.

