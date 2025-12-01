Драки с мужем, дом Ивлеевой, слова о родине: как живет актриса Елена Лядова

Актриса Елена Лядова прославилась благодаря ролям в лентах «Братья Карамазовы», «Левиафан» и «Географ глобус пропил». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Лядова

Елена Лядова родилась 25 декабря 1980 года в Моршанске Тамбовской области, окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Актриса дебютировала на экране в 2005 году в фильме «Космос как предчувствие». Затем снималась в лентах «Любовь на сене», «Братья Карамазовы», «Елена», «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Измены», «Батя», «Неличная жизнь», «Чистый лист» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии около 60 работ.

Что известно о личной жизни Лядовой

Елена Лядова с 2006 по 2014 год состояла в отношениях с актером Александром Яценко. Коллега артистов Полина Болнева рассказала, что проблемы у них начались из-за разных взглядов на будущее.

«У Саши в голове есть определенная модель семьи: папа зарабатывает деньги, мама занимается бытом и детьми. Лена категорически не хотела вставать к плите. Да и с детьми не получалось. Если мне не врали, то дважды она была беременной, но увы… А ведь она замечательная! И мамой была бы очень хорошей», — сообщила она.

Позднее, на съемках фильма «Левиафан», Лядова познакомилась с заслуженным артистом России Владимиром Вдовиченковым. В 2015 году они поженились.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супруг артистки не скрывает, что в их семейной жизни есть конфликты.

«Конфликтуем, конечно, деремся до крови (смеется. — NEWS.ru). Всякое бывает: иногда ты не в настроении, что-то не то сказал. Как миримся? Подходишь, целуешь, говоришь: „Любимая, иди ко мне“. И все хорошо», — признавался он.

По словам Лядовой, секрет ее 10-летнего брака с Вдовиченковым в том, что они с супругом с годами стали мягче по отношению друг к другу и умеют находить компромисс.

Что Лядова говорила о предательстве родины

Елена Лядова после съемок в фильме «Воздух», где много раз звучит слово «родина», рассказала о своем понимании этого слова.

«Родина — это корни. Это душа человека. Это не просто территория, это люди. Это такой эгрегор, в который мы помещены с момента рождения. Это живой организм, который как будто бы в генетике человека. Он не существует отдельно: человек интегрирован в этот организм, в родину», — отметила она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли предать родину, в чем в последнее время часто люди стали обвинять друг друга, артистка ответила утвердительно.

«Возможно. Если человек делает что-то против людей, которые живут на его родине. Убийцы предают родину, например. Ее можно предать так, как предают отца, маму. Это обидеть ни за что, бросить, не помочь в сложную минуту, оставить маму старенькой, больной», — объяснила Лядова.

Актриса также заверила, что у нее нет планов покидать Россию ради работы за границей.

«Нет, у меня планы — работать на родине. Всегда любила играть на русском языке, для своей аудитории», — заявила она.

Елена Лядова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Лядова

Елена Лядова в 44 года продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ней состоялись премьеры лент «Первый на Олимпе», «Поле чудес» и «Тысяча „нет“ и одно „да“».

На настоящий момент она снимается в картинах «Казанова-3», «Мамин сын» и «Самое безопасное место». Также актриса была утверждена на главную роль в сериале «Паучиха» о блогере-мошеннице.

В апреле Лядова и Вдовиченков, по данным Telegram-канала Mash, стали владельцами особняка блогера Анастасии Ивлеевой в Подмосковье. Они приобрели дом общей площадью 364 квадратных метра с гаражом на 5 автомобилей и 15 сотками земли в коттеджном поселке «Старый Свет» в Истринском районе за 120 млн рублей, уточнил источник.

Читайте также:

Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко