В России снимут кино о Блиновской? Сериал «Паучиха», кто сыграет блогера

В России осенью этого года приступят к съемкам сериала о блогере-мошеннице и «фее желаний», в прототипе главной героини любители кино узнают осужденную за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег блогершу Елену Блиновскую. Что об этом известно, кто ее сыграет?

Что известно о сериале «Паучиха», будет ли он о Блиновской

По сюжету, Мила Гоноровская, притворяясь психологом, успешно продает в интернете свои многочисленные тренинги, обещая решить все проблемы их участникам. Вскоре против мошенницы возбуждают уголовное дело. В одночасье она теряет все: влюбленная аудитория отвернулась, счета арестованы, муж, признанный погибшим, жив и нежится в объятиях новой возлюбленной. От тюрьмы ее в итоге спасает талантливый адвокат, но вместо раскаяния находчивая инфоцыганка решает заработать на сложившейся ситуации. Кинолюбители, обнаруживая параллели с Блиновской, предполагают, что авторы как бы моделируют ее будущее, когда она выйдет на свободу.

Накануне стало известно, что главную роль в сериале сыграет актриса Елена Лядова (сериал «Измены», фильмы «Елена», «Географ глобус пропил», «Левиафан»). Об этом «Ведомостям» рассказал генпродюсер Premier Давид Кочаров. Другие подробности, в том числе кто выступит режиссером и сценаристом проекта, не раскрываются.

Производство картины начнется осенью. По словам создателей, в проекте будет показана не только история взлета и падения героини, но и исследовано влияние интернет-культуры на общество. Показ сериала планируется в первой половине 2026 года.

Елена Лядова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За что посадили Блиновскую, кто она такая

Блиновскую задержали в марте 2023-го, а спустя год суд вынес ей приговор — пять лет лишения свободы по делу о неуплате налогов и отмывании денег со штрафом в размере 1 млн рублей. На тот момент долг блогера перед налоговой составил около 1 млрд рублей.

Елена известна как «королева марафонов» по исполнению желаний, а также тренингами по личностному росту. По некоторым данным, за все время карьеры марафоны Блиновской прошли более 300 тысяч человек.

Вести свой блог в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Блиновская начала в 2018 году, с тех пор на нее подписались более пяти миллионов человек. Она утверждала, что «марафоны желаний» помогают точно сформулировать свои стремления и цели и воплотить их в жизнь. Также Блиновская говорила, что желания начинают исполняться уже во время марафона, который длится четыре недели, первая из которых бесплатная, а за все остальные нужно заплатить. В это время участники интенсивной программы прорабатывают страхи, негативные установки и учатся идти к поставленной цели, уверяла блогер.

Цены на марафоны, которых было несколько, доходили до 300 тысяч рублей. Помимо этого Елена проводила тренинги. Самый масштабный состоялся в мае 2022 года в спортивном комплексе «ВТБ Арена» с шоу «А что дальше?». Билеты на психотерапевтический, психологический тренинг, как называла его сама Блиновская, раскупили в первые два дня, хотя цена билета доходила до 30 тысяч рублей.

Еще у Блиновской была передача на ТВ-3 — «Дом исполнения желаний». Это кулинарно-трансформационное шоу с мотивационными вставками, а также «марафон отношений».

Читайте также:

У главы СНБО Украины Умерова нашли виллы в США: что известно, коррупция

Наступление ВС РФ на Харьков 19 сентября: «похороны» батальона ВСУ, Купянск

Королевская семья Британии: новости, принц Гарри ведет Маркл к самоубийству