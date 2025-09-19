У главы СНБО Украины Умерова нашли виллы в США: что известно, коррупция

Семья бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова — нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — владеет квартирами и виллами в США, выяснил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК). Что об этом известно?
Какую недвижимость в США имеет Умеров
Всего семье Умерова принадлежат восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке и четыре виллы близ Майами. По данным ЦПК, часть этого жилья родственники бывшего министра арендуют, в то время как другая часть находится в их непосредственной собственности.
Согласно декларациям Умерова, его жена Лейля Умерова с 1 октября 2019 года арендует квартиру в США площадью 137,4 квадратного метра во Флориде. Этой квартирой, как следует из документа, пользуются также сам секретарь СНБО и трое его детей.
Лейля зарегистрирована еще в одной квартире в том же штате площадью 134,5 квадратного метра. Кроме того, зарегистрированная на одну из вилл компания ежегодно выплачивает Умеровой около $24 тыс. (около 2 млн рублей).
В третьей квартире во Флориде зарегистрировался отец украинского политика — Энвер Умеров. Также в сообщении фигурирует имя брата экс-министра обороны Аслана Омера Киримлы. Расследование против Умерова центр начал в январе этого года.
В ответ на запрос ЦПК пресс-служба СНБО сообщила, что семья брата Умерова и его родители действительно живут в двух из упомянутых объектов, однако сам чиновник с ними никак не связан. Более того, оставшиеся пять объектов с 2019 года не используются и больше не считаются актуальными, отмечается в материале. Ведомство не стало раскрывать другие подробности, сославшись на риски для безопасности семьи. Сам Умеров не прокомментировал информацию, предоставленную ЦПК.
Американский журналист Джон Марк Дуган рассказал, что Умеров официально не имеет ни одного объекта недвижимости в США. По его словам, все счета украинского экс-министра обороны были оформлены на подставную компанию. Дуган также утверждает, что Умеров потратил около $8 млн для покупки своей недвижимости.
Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что представители киевского режима «нормально наклянчили» под лозунгами «защиты Европы» от мнимого агрессора.
Как на Украине пытались помешать борьбе с коррупцией
Центр противодействия коррупции — украинская общественная организация, созданная в 2012 году юристом Дарьей Каленюк и общественным деятелем Виталием Шабуниным.
Украинская газета «Закон и бизнес» в начале 2025 года писала, что администрация президента США Дональда Трампа планирует расследовать деятельность центра, поскольку бывшие чиновники США из числа демократов влияли на судебную и правоохранительную систему Украины через него.
В июле Верховная рада приняла поправки, которые ограничивают полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в пользу генерального прокурора страны, которого назначает президент страны.
Украинский лидер Владимир Зеленский в тот же день подписал закон. The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что он «совершил трагическую ошибку, проталкивая закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств». Независимость НАБУ и САП вернули в том же месяце.
«Теперь ясно, почему столько „пропавших без вести“ и семьям не платят „гробовые“», — пишут украинские пользователи.
