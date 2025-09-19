У главы СНБО Украины Умерова нашли виллы в США: что известно, коррупция

Семья бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова — нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — владеет квартирами и виллами в США, выяснил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК). Что об этом известно?

Какую недвижимость в США имеет Умеров

Всего семье Умерова принадлежат восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке и четыре виллы близ Майами. По данным ЦПК, часть этого жилья родственники бывшего министра арендуют, в то время как другая часть находится в их непосредственной собственности.

Согласно декларациям Умерова, его жена Лейля Умерова с 1 октября 2019 года арендует квартиру в США площадью 137,4 квадратного метра во Флориде. Этой квартирой, как следует из документа, пользуются также сам секретарь СНБО и трое его детей.

Лейля зарегистрирована еще в одной квартире в том же штате площадью 134,5 квадратного метра. Кроме того, зарегистрированная на одну из вилл компания ежегодно выплачивает Умеровой около $24 тыс. (около 2 млн рублей).

В третьей квартире во Флориде зарегистрировался отец украинского политика — Энвер Умеров. Также в сообщении фигурирует имя брата экс-министра обороны Аслана Омера Киримлы. Расследование против Умерова центр начал в январе этого года.

В ответ на запрос ЦПК пресс-служба СНБО сообщила, что семья брата Умерова и его родители действительно живут в двух из упомянутых объектов, однако сам чиновник с ними никак не связан. Более того, оставшиеся пять объектов с 2019 года не используются и больше не считаются актуальными, отмечается в материале. Ведомство не стало раскрывать другие подробности, сославшись на риски для безопасности семьи. Сам Умеров не прокомментировал информацию, предоставленную ЦПК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский журналист Джон Марк Дуган рассказал, что Умеров официально не имеет ни одного объекта недвижимости в США. По его словам, все счета украинского экс-министра обороны были оформлены на подставную компанию. Дуган также утверждает, что Умеров потратил около $8 млн для покупки своей недвижимости.

Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что представители киевского режима «нормально наклянчили» под лозунгами «защиты Европы» от мнимого агрессора.

Как на Украине пытались помешать борьбе с коррупцией

Центр противодействия коррупции — украинская общественная организация, созданная в 2012 году юристом Дарьей Каленюк и общественным деятелем Виталием Шабуниным.

Украинская газета «Закон и бизнес» в начале 2025 года писала, что администрация президента США Дональда Трампа планирует расследовать деятельность центра, поскольку бывшие чиновники США из числа демократов влияли на судебную и правоохранительную систему Украины через него.

В июле Верховная рада приняла поправки, которые ограничивают полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в пользу генерального прокурора страны, которого назначает президент страны.

Украинский лидер Владимир Зеленский в тот же день подписал закон. The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что он «совершил трагическую ошибку, проталкивая закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств». Независимость НАБУ и САП вернули в том же месяце.

«Теперь ясно, почему столько „пропавших без вести“ и семьям не платят „гробовые“», — пишут украинские пользователи.

Читайте также:

Реактивные «Герани» зажгли фейерверк в Киеве: удары по Украине 19 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Погода в Москве в пятницу, 19 сентября: дождь, град и ледяной ветер?