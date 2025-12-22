Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 03:54

Уиткофф и Умеров опубликовали по итогам саммита одинаковые посты об итогах

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров в Майами опубликовали в социальной сети Х идентичные сообщения. На переговорах для выработки единого стратегического подхода также присутствовали советники по национальной безопасности ряда стран Евросоюза.

Речь идет о постах про дальнейшую разработку мирного плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним гарантиям безопасности и отдельным гарантиям от США. Особый акцент был сделан на сроках и последовательности следующих шагов.

Уиткофф также отметил, что заключенный мир должен стать не только фактом прекращения боевых действий, но и достойным фундаментом для стабильного будущего. Умеров от себя добавил, что Киев высоко ценит поддержку Вашингтона и надеется на дальнейшую тесную координацию с партнерами.

Ранее Уиткофф дал положительную оценку прошедшим в Майами переговорам с украинской делегацией. По его словам, диалог партнеров был продуктивным и конструктивным. Участники сосредоточились на деталях, включая временные рамки и последовательность действий.

Стив Уиткофф
Рустем Умеров
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали порт в Темрюкском районе
Уиткофф и Умеров опубликовали по итогам саммита одинаковые посты об итогах
Обломки БПЛА рухнули на гражданскую инфраструктуру под Краснодаром
Назван сорт красной рыбы, замедляющий старение
Погоня за мигрантом в США закончилась стрельбой
«Невероятные чудеса»: потепление придет в Москву перед праздниками
Названо число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ за неделю
Фитнес-тренер назвал эффективную альтернативу приседаниям со штангой
Помощник Трампа оценил настрой России на перемирие с Украиной
Российским семьям в 2026 году увеличат выплаты на детей
Российский космонавт объяснил, сколько длится «ночь» на МКС
Чиновницу на Камчатке поймали на «земельном беспределе»
Правила выдачи семейной ипотеки поменяются в 2026 году
Лавров провел десятки встреч на форуме в Каире
IT-эксперт раскрыл, какое устройство для ПК должно быть в каждом доме
Одна из партнерских стран впервые ввезла свой сыр в Россию
Около резиденции Трампа перехватили самолет
США могут отменить пошлины на ряд товаров
Стало известно о продолжительности последней рабочей недели года в РФ
Катавшийся на тюбинге ребенок погиб под колесами автомобиля
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.