Уиткофф и Умеров опубликовали по итогам саммита одинаковые посты об итогах

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров в Майами опубликовали в социальной сети Х идентичные сообщения. На переговорах для выработки единого стратегического подхода также присутствовали советники по национальной безопасности ряда стран Евросоюза.

Речь идет о постах про дальнейшую разработку мирного плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним гарантиям безопасности и отдельным гарантиям от США. Особый акцент был сделан на сроках и последовательности следующих шагов.

Уиткофф также отметил, что заключенный мир должен стать не только фактом прекращения боевых действий, но и достойным фундаментом для стабильного будущего. Умеров от себя добавил, что Киев высоко ценит поддержку Вашингтона и надеется на дальнейшую тесную координацию с партнерами.

Ранее Уиткофф дал положительную оценку прошедшим в Майами переговорам с украинской делегацией. По его словам, диалог партнеров был продуктивным и конструктивным. Участники сосредоточились на деталях, включая временные рамки и последовательность действий.