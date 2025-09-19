Погода в Москве в пятницу, 19 сентября: дождь, град и ледяной ветер?

В Москве прогнозируется похолодание и дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в пятницу, 19 сентября, что будет в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 19 сентября

С утра температура воздуха в Москве составила 11,8 градуса. Вчера поздним вечером, около 22 часов, после рекордного в начале осени периода засухи пошел дождь, который накрапывал всю ночь. Сегодня он продолжится, предупредил Тишковец.

«Небо продолжит хмуриться, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди интенсивностью до четырех-пяти литров дождевой воды на метр квадратный», — сказал синоптик.

Дневная температура понизится до климатической нормы и 19 сентября составит плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в ближайшие дни температура понизится из-за отсутствия части солнечной энергии, прогревавшей воздух. В пятницу прогнозируется 16–20 градусов. В выходные дни ожидается от 15 до 20 градусов тепла. Такой температурный фон на 2–2,5 градуса выше нормы. Ночью температура до конца недели будет держаться в районе 10–11 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru «Сильных дождей в Москве не прогнозируется, они будут небольшими, потому что давление останется около нормы. Максимальное количество, которое может выпасть на этой неделе, оценивается как 3–4 мм», — рассказал Вильфанд.

По данным Тишковца, в субботу, 20 сентября, пройдет холодный фронт. Местами кратковременный дождь. Под утро плюс 9–12 градусов, днем не выше плюс 14–17 градусов. В воскресенье распогодится, ночью температура воздуха составит плюс 10–13 градусов, днем потеплеет до плюс 19–22 градусов. Град и ледяной ветер не прогнозируются.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 19 сентября

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, Санкт-Петербург сегодня останется в тыловой, холодной части североатлантического циклона, центр которого в середине дня выйдет в акваторию Белого моря. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит плюс 14–16 градусов, в Ленинградской области — плюс 12–17 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу днем кратковременные дожди, ночью плюс 8–10 градусов, днем плюс 15–17 градусов.

