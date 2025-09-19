Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 сентября

Мирная жительница прифронтового города Васильевка в Запорожской области погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, под огонь попал многоквартирный дом.

«Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения», — написал губернатор.

Украинские войска шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Пострадал один мирный житель.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) зафиксировано <…> за прошедшие сутки. Поступили данные о ранении одного гражданского лица», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов были повреждены два жилых домостроения. Всего было выпущено шесть единиц различных боеприпасов.

ВСУ ударили беспилотником по жилому дому в поселке городского типа Александровка в Донецкой Народной Республике, строение загорелось, сообщил глава муниципального округа Донецк Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По информации управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, в результате атаки ударного БПЛА в пгт. Александровка произошло возгорание частного жилого дома по улице Шевченко», — написал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по гражданскому автомобилю в Шебекино, что привело к гибели местного жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Гладков.

Второй пассажир автомобиля, брат погибшего, получил тяжелые минно-взрывные травмы и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы местной самообороны оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда после стабилизации состояния его планируют перевести в областную клинику.

Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. По данным ведомства, ранения получили мужчины 2004 г. р.

«За 17 сентября по состоянию на 22:30 поступила информация о пострадавших гражданских лицах в городах республики: Мариуполь, Октябрьский район. При детонации ВОП ранен мужчина 2004 года рождения», — говорится в заявлении.

Также пострадал житель 1968 года рождения в поселке Никольское Волновахского района ДНР. Повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

