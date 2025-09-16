Империя дронов: Запад признал тотальное превосходство БПЛА России

Россия превратилась в империю дронов, подключив к их выпуску предприятия во всех регионах страны, отмечают аналитики из The New York Times. Эксперты утверждают, что в ближайшие годы значение беспилотных технологий в конфликтах будет только возрастать. Как Россия завоевала господство в этой сфере, какие перспективы есть у отечественных БПЛА — в материале NEWS.ru.

Что пишут на Западе о дронах ВС РФ

Авторы NYT утверждают, что Россия значительно увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов, совершив революцию в этой сфере. По их словам, в первую очередь речь идет о БПЛА «Герань», которые применяются в зоне СВО. Обозревателей NYT поразило, что на прошедшем в Приморье Восточном экономическом форуме множество регионов РФ представили собственные экспозиции, посвященные производству дронов.

«Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания „империи дронов“», — говорится в сообщении.

По подсчетам американских журналистов, с начала 2025 года ВС РФ применили более 34 тыс. ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Это почти в девять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом Украина стала хуже справляться с атаками БПЛА. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

Эксперт по БПЛА Денис Федутинов в беседе с NEWS.ru предположил, что большое внимание западных экспертов к сфере беспилотных технологий в РФ связано с применением в зоне СВО аппаратов тяжелого класса «Герань-2» с поршневым двигателем и «Герань-3» с турбореактивным.

«Во-первых, за счет доработки навигационных систем беспилотников удалось повысить их устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Во-вторых, с добавлением оптикоэлектронных систем выросла точность поражения целей. В-третьих, российская промышленность демонстрирует повышение темпов производства. Все это позволило повысить результативность применения российских БПЛА», — пояснил он.

Как Россия стала «империей дронов»

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в 2024 году ВС РФ получили более 1,5 млн беспилотников разных типов. По словам главы государства, сегодня такие аппараты — один из важных факторов успеха российской армии.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru отметил, что БПЛА производят в промышленных объемах, а государство выделяет на развитие таких проектов огромные деньги.

«Мы серьезно отнеслись к прогрессу Ирана в разработке дронов. Сначала купили у них партию Shahed и стали модернизировать, выпускать аналогичные. Это помогло нам продвинуться. Кроме того, в России очень серьезно развивается народный ВПК — у нас столько умельцев! Знаменитые лауреаты госпремий диву давались, когда ребята из Сибири в сарае изобретали беспилотники, которым не было равных. Наконец, мы активно используем забытые и недооцененные дроны на оптоволокне», — объяснил собеседник.

Как будут развиваться беспилотные технологии России

Беспилотные технологии и принципы их применения в России постоянно совершенствуются. Председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков в сентябре сообщил о создании первого отряда БПЛА с дистанционным пунктом управления, способным на расстоянии сотен километров от линии боевого соприкосновения объединять операторов самолета-разведчика и ударного дрона.

«На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников будет периодически выбегать из укрытия, ставить БПЛА на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно», — сообщил Безруков.

Баранец подчеркнул, что роль БПЛА в современных конфликтах будет только возрастать.

«Сейчас испытывается система так называемого группового использования беспилотников под управлением самолета-матки, новейшего Су-57. Это, по сути, штабной самолет — он летит и видит, что происходит на земле. Ему подсказывает искусственный интеллект, а он направляет беспилотники на ту или иную цель. Испытания уже идут полным ходом», — заметил эксперт.

Сенатор, начальник Центра специального назначения «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru отметил, что сегодня на повестке дня стоит вопрос развития беспилотников для перехвата БПЛА противника.

«Это подталкивает научно-технический прогресс в деле создания систем захвата, сопровождения цели как на самих беспилотниках, так и на наземных комплексах радиолокационного обнаружения налета БПЛА и обработки данных для выдачи целеуказаний. От того, кто будет умнее и расторопнее в этом вопросе, зависит очень многое. Надеюсь, что мы преуспеем», — подчеркнул сенатор.

