Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба В России создали центр управления дронов за сотни километров от фронта

В России создан первый специальный отряд беспилотных летательных аппаратов с пунктом управления, расположенным на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил ТАСС председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков. По его словам, центр объединяет операторов самолетов-разведчиков и операторов ударных БПЛА, что позволяет координировать их действия дистанционно.

ЦБСТ создает первый в российской армии специальный отряд БПЛА, способный в рамках одного пункта управления на удалении в сотнях километров от ЛБС объединять и оператора самолета-разведчика, и оператора ударного БПЛА. На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно, — рассказал ЦБСТ Андрей Безруков.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции пройдут испытания первой российской портативной лазерной системы дистанционного разминирования под названием «Посох». Разработка компании LazerBuzz позволяет выжигать взрывчатое вещество без детонации боеприпаса на расстоянии до 700 метров. Система отличается невысокой стоимостью и предназначена для обезвреживания различных типов мин, неразорвавшихся снарядов, включая термобарические боеприпасы, а также упавших беспилотных летательных аппаратов.