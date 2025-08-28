День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 09:13

Российские саперы получат лазерную установку дистанционного разминирования

В зоне СВО испытают первую портативную лазерную установку разминирования «Посох»

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В зоне СВО пройдут испытания первой в России портативной лазерной системы дистанционного разминирования «Посох», сообщает ТАСС. Разработка компании LazerBuzz позволяет выжигать взрывчатое вещество без подрыва боеприпаса на расстоянии до 700 метров.

Испытания первой портативной системы лазерного разминирования «Посох» пройдут на одном из полигонов в зоне СВО. Система позволяет производить дистанционное (безопасное) разминирование с помощью лазерного воздействия — за счет выгорания взрывчатого вещества без подрыва, — отметили в организации.

Изделие отличается малой стоимостью. Установка предназначена для обезвреживания мин любого типа, неразорвавшихся снарядов, включая термобарические боеприпасы, а также упавших БПЛА. Для статической цели радиус разминирования составляет от 30 до 700 метров.

«Посох» может доставляться легким транспортом. Время развертывания не превышает 10 минут. Наведение производится с помощью планшета или видоискателя.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Россия делает ставку на боевые лазеры для защиты городов от атак Вооруженных сил Украины. По его словам, традиционных зенитно-ракетных комплексов недостаточно для полного прикрытия населенных пунктов, поэтому активно развиваются новые технологии, такие как электромагнитные пушки и лазерные системы.

СВО
спецоперация
разработки
лазеры
разминирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрявшей на пике Победы Наговицыной запретили подъем сразу три гида
Врач перечислил неожиданные причины икоты
В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов
Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию
Полтысячи БПЛА и ракет затмили небо над Украиной
Блогер Маркарян подал апелляцию на арест
Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы
«Фукусима-1»: крупнейшая радиационная авария XXI века
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию
Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая
Названа богатейшая женщина России по версии Forbes
Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей
Психолог дала советы, где искать будущего мужа
Криминалист объяснил пользу от признаний Попкова в новых убийствах девушек
На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ
Россиянам рассказали, как определить испорченные яйца
В России определились с тягой создаваемого тяжелого авиадвигателя
Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца
Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.