Российские саперы получат лазерную установку дистанционного разминирования

В зоне СВО пройдут испытания первой в России портативной лазерной системы дистанционного разминирования «Посох», сообщает ТАСС. Разработка компании LazerBuzz позволяет выжигать взрывчатое вещество без подрыва боеприпаса на расстоянии до 700 метров.

Испытания первой портативной системы лазерного разминирования «Посох» пройдут на одном из полигонов в зоне СВО. Система позволяет производить дистанционное (безопасное) разминирование с помощью лазерного воздействия — за счет выгорания взрывчатого вещества без подрыва, — отметили в организации.

Изделие отличается малой стоимостью. Установка предназначена для обезвреживания мин любого типа, неразорвавшихся снарядов, включая термобарические боеприпасы, а также упавших БПЛА. Для статической цели радиус разминирования составляет от 30 до 700 метров.

«Посох» может доставляться легким транспортом. Время развертывания не превышает 10 минут. Наведение производится с помощью планшета или видоискателя.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Россия делает ставку на боевые лазеры для защиты городов от атак Вооруженных сил Украины. По его словам, традиционных зенитно-ракетных комплексов недостаточно для полного прикрытия населенных пунктов, поэтому активно развиваются новые технологии, такие как электромагнитные пушки и лазерные системы.