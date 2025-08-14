Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ Военэксперт Кнутов: РФ делает ставку на боевые лазеры в защите городов от ВСУ

Россия делает ставку на боевые лазеры для защиты городов от атак Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, традиционных зенитно-ракетных комплексов недостаточно для полного прикрытия населенных пунктов, поэтому активно развиваются новые технологии, такие как электромагнитные пушки и лазерные системы.

Атаки ВСУ на города РФ будут активизироваться. Сегодня прикрыть города на 100% мы не можем. Для этого требуется гораздо больше ЗРК, чем сейчас, поэтому ставка делается на боевые лазеры, электромагнитные пушки. Боевые лазеры мы уже применили буквально вчера с хорошими результатами, отработали как раз по беспилотнику FP-1 — это модернизированный беспилотник «Лютый». Чем больше будет появляться лазеров, тем больше шансов будет прикрыть города, — пояснил Кнутов.

Также, по его мнению, необходимо создавать многоуровневую оборону по всей западной границе России, аналогичную системам, разрабатывавшимся в СССР. Он отметил, что наиболее эффективным способом противодействия атакам БПЛА ВСУ на города РФ остается уничтожение инфраструктуры производства дронов на Украине.

А самое эффективное средство противодействия атакам ВСУ на города РФ — это уничтожение мест производства беспилотников на территории Украины. Сборочные предприятия, места подготовки операторов должны уничтожаться, и, кроме того, необходимо создавать постепенно рубеж от Балтийского моря до Черного моря, то есть некое подобие Великой Китайской стены. В советское время подобные рубежи делали неоднократно, к этому опыту надо возвращаться, — резюмировал Кнутов.

Ранее в Сети появились первые кадры применения российской мобильной группой ПВО боевого лазера для ликвидации украинского дальнобойного дрона-камикадзе FP-1. На опубликованных кадрах можно увидеть, как летящий беспилотник подвергается воздействию светового луча и через несколько секунд взрывается.