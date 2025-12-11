Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 03:52

Мединский нашел способ трудоустроить героев СВО в школы

Мединский предложил организовать педагогические курсы для героев СВО

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одобрил инициативу по организации специальных педагогических курсов для участников СВО, передает РИА Новости. По его мнению, эта программа позволит военнослужащим, желающим посвятить себя школе, получить необходимую квалификацию для работы на полную ставку.

Идея была озвучена на форуме ветеранов СВО «Вместе победим». Мединский напомнил об опыте СССР, где в школах часто преподавали офицеры после специальной подготовки. Он подчеркнул, что для проведения «уроков мужества» профильное образование не требуется, но для постоянной работы в образовательном учреждении оно необходимо.

В советские годы была начальная военная подготовка. Как правило, ее вели бывшие офицеры. Я не уверен, что они имели педобразование. Скорее всего, у них были вот такие курсы, которые вы имеете ввиду <...>. Хорошая идея, — заявил Мединский.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам форума «Вместе победим» заявил, что поддержка военнослужащих представляет собой безусловный нравственный долг государства и общества. Он также назвал отрадным совместное присутствие на площадке Национального центра «Россия» участников и ветеранов спецоперации, их близких, а также представителей органов власти, некоммерческих организаций и деловых кругов.

Владимир Мединский
школы
ветераны
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленинградской области объявили воздушную тревогу
Как понять сон о пьяном человеке: главные толкования
Розовые трусики, геи, эскортницы: как ВСУ превратились в клоунские войска
Глава крупной компании на Дальнем Востоке пойдет под суд
Российские филологи выбрали слово года
Пострадавшим от телефонных мошенников россиянам рассказали, что надо делать
Пулково временно стал запасным аэродромом
Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине
Президента Польши удивили планы собственного Генштаба
Мигранты, инфляция, цензура: Евросоюз медленно умирает, дальше — фашизм
Мединский нашел способ трудоустроить героев СВО в школы
Трамп не стал скрывать разнос, который устроил европейским партнерам
В США запустили продажу «Золотой карты Трампа»
Гороскоп 11 декабря: не упускаем возможности, достигаем компромисса
В НИЦЭМ озвучили, когда в России выпустят онковакцину
Раскрыт средний размер социальной пенсии в России
«Карточный блеф»: МИД РФ раскрыл, на что идет Киев ради срыва переговоров
ПВО сбила еще 26 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы
Известную российскую биатлонистку внесли в «черный список» на Украине
«Забил на кураторов». Зеленского сливают и Трамп, и Байден: что с ним будет
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.