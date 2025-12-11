Мединский нашел способ трудоустроить героев СВО в школы

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одобрил инициативу по организации специальных педагогических курсов для участников СВО, передает РИА Новости. По его мнению, эта программа позволит военнослужащим, желающим посвятить себя школе, получить необходимую квалификацию для работы на полную ставку.

Идея была озвучена на форуме ветеранов СВО «Вместе победим». Мединский напомнил об опыте СССР, где в школах часто преподавали офицеры после специальной подготовки. Он подчеркнул, что для проведения «уроков мужества» профильное образование не требуется, но для постоянной работы в образовательном учреждении оно необходимо.

В советские годы была начальная военная подготовка. Как правило, ее вели бывшие офицеры. Я не уверен, что они имели педобразование. Скорее всего, у них были вот такие курсы, которые вы имеете ввиду <...>. Хорошая идея, — заявил Мединский.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам форума «Вместе победим» заявил, что поддержка военнослужащих представляет собой безусловный нравственный долг государства и общества. Он также назвал отрадным совместное присутствие на площадке Национального центра «Россия» участников и ветеранов спецоперации, их близких, а также представителей органов власти, некоммерческих организаций и деловых кругов.