10 декабря 2025 в 14:18

Появилось видео драки мальчика со сверстницей в школе

В приморском Артеме школьник подрался со сверстницей и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ученик школы № 19 в Артеме Приморского края подрался со сверстницей и попал на видео. В представленном Telegram-каналом «ЧП Артем l Новости Приморья и Артема» ролике видно, как остальные дети столпились вокруг и не пытаются помешать конфликту.

Ее улица этому научила, она ровная девочка, — кричит голос за кадром.

В видео заметно, как остальные ученики подстрекают школьницу к тому, чтобы она ударила мальчика в нос. По данным источника, между детьми произошел конфликт, который перерос к рукоприкладству. Мальчик повалил девочку на пол и сильно ударил по лицу. Взрослых на видео не наблюдается. Пока не известно, какие меры приняли в отношении школьников, и связались ли с их родителями.

Ранее в Фокино Амурской области 12-летнему школьнику нанесли тяжелые травмы в результате нападения группы студентов. Причиной конфликта стала жалоба шестиклассницы своему 18-летнему приятелю на поведение одноклассников. Юноша и его друзья подкараулили братьев-близнецов около школы и жестоко избили одного из учеников.

Приморский край
драки
школы
дети
