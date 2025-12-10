Появилось видео драки мальчика со сверстницей в школе В приморском Артеме школьник подрался со сверстницей и попал на видео

Ученик школы № 19 в Артеме Приморского края подрался со сверстницей и попал на видео. В представленном Telegram-каналом «ЧП Артем l Новости Приморья и Артема» ролике видно, как остальные дети столпились вокруг и не пытаются помешать конфликту.

Ее улица этому научила, она ровная девочка, — кричит голос за кадром.

В видео заметно, как остальные ученики подстрекают школьницу к тому, чтобы она ударила мальчика в нос. По данным источника, между детьми произошел конфликт, который перерос к рукоприкладству. Мальчик повалил девочку на пол и сильно ударил по лицу. Взрослых на видео не наблюдается. Пока не известно, какие меры приняли в отношении школьников, и связались ли с их родителями.

