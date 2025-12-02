Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:28

В Фокино студенты избили 12-летнего школьника после ссоры с одноклассницей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Фокино 12-летнему школьнику нанесли тяжелые травмы в результате нападения группы студентов, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Конфликт разгорелся из-за жалобы шестиклассницы своему 18-летнему приятелю на поведение одноклассников. Юноша с друзьями подкараулил братьев-близнецов у школы и жестоко избил одного из них.

По данным канала, у пострадавшего сломан нос, выбит передний зуб и сильный ушиб глаза. Школьника доставили в находкинскую больницу, а позже перевезли во Владивосток. Второй брат пытался вмешаться и также получил удар, но медицинская помощь ему не понадобилась.

После нападения полиция нашла студента, который сразу признал свою вину. В то же время девочка-заказчица заявила, что ее просьба была шуткой. Сейчас полиция и прокуратура ведут расследование и проверяют все детали произошедшего.

Ранее в поселке Горный Щит две школьницы устроили сверстнице «разборку», на которой собралось около 50 подростков. Пострадавшую жестоко избили, оплевали и забросали подожженными сигаретами. Конфликт произошел рядом со школой из-за оскорбления в адрес одной из участниц.

школьники
избиения
Приморский край
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Скандал вокруг Долиной назвали главным негативным событием Рунета
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
Житель Свердловской области вышел из колонии и сразу попал за решетку
Васильев усомнился в участии российских лыжников на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.