В Фокино студенты избили 12-летнего школьника после ссоры с одноклассницей

В Фокино 12-летнему школьнику нанесли тяжелые травмы в результате нападения группы студентов, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Конфликт разгорелся из-за жалобы шестиклассницы своему 18-летнему приятелю на поведение одноклассников. Юноша с друзьями подкараулил братьев-близнецов у школы и жестоко избил одного из них.

По данным канала, у пострадавшего сломан нос, выбит передний зуб и сильный ушиб глаза. Школьника доставили в находкинскую больницу, а позже перевезли во Владивосток. Второй брат пытался вмешаться и также получил удар, но медицинская помощь ему не понадобилась.

После нападения полиция нашла студента, который сразу признал свою вину. В то же время девочка-заказчица заявила, что ее просьба была шуткой. Сейчас полиция и прокуратура ведут расследование и проверяют все детали произошедшего.

Ранее в поселке Горный Щит две школьницы устроили сверстнице «разборку», на которой собралось около 50 подростков. Пострадавшую жестоко избили, оплевали и забросали подожженными сигаретами. Конфликт произошел рядом со школой из-за оскорбления в адрес одной из участниц.