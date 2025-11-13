Полсотни школьников напали на девочку и забросали ее зажженными сигаретами Под Екатеринбургом школьники избили сверстницу и забросили сигаретами

В поселке Горный Щит школьницы позвали сверстницу на разборки и пришли вместе с компанией подростков, пишет E1.RU. Девочку избивали, плевали в нее, забрасывали подожженными сигаретами и записывали происходящее на видео.

Очевидец рассказала, что две школьницы из шестого и восьмого класса скооперировались и совместно назначили однокласснице «стрелку». На нее пришли порядка 50 человек. Девочку оплевали, дали ей пощечины, забросали подожженными сигаретами, — сообщила собеседница.

Инцидент произошел вечером 11 ноября возле школы. Одна из девочек упрекала пострадавшую за то, что та та ранее оскорбила ее матом. Полиция уже занялась проверкой. Сотрудники ПДН устанавливают детали происшествия и всех причастных.

Ранее в Еврейской автономной области две девочки-подростка избили 27-летнюю женщину, оказавшуюся сиротой. Уточняется, что женщина сама пришла к компании знакомых подростков. Обе школьницы уже состоят на учете. Также было установлено, что драка происходила на глазах у младшеклассника. Пострадавшую женщину отправили на медицинское освидетельствование.