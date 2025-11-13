Школьницы зверски избили сироту из-за слов и попали на видео

В Сети появилось видео, как в Еврейской автономной области две девочки-подростка избили 27-летнюю женщину, оказавшуюся сиротой. На опубликованных в Telegram-канале Amur Mash кадрах несовершеннолетние пинают лежащую на земле жертву. Инцидент произошел в Биробиджане, где словесный конфликт перерос в драку. В частности, школьницам не понравились слова оппонентки.

Уточняется, что женщина сама пришла к компании знакомых подростков. Обе школьницы не раз были замечены в уличных боях, поэтому стоят на учете. Вся расправа происходила на глазах младшеклассника. Пострадавшую отправили на медицинское освидетельствование. Полиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности старшего подростка и родителей младшей школьницы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске трое подростков напали на второклассницу на улице и избили ее из-за якобы лишнего веса девочки. До этого школьница подвергалась травле на протяжении более полугода. Подростки били девочку руками и ногами, а также окунали лицом в сугроб. Мать второклассницы написала заявление в МВД.

До этого родители учащихся гимназии в Санкт-Петербурге сообщили о систематических нападениях семилетнего ученика на одноклассников. Первоклассник бьет и душит сверстников, однако администрация учебного заведения и правоохранительные органы, по словам заявителей, бездействуют.