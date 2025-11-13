Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:11

Школьницы зверски избили сироту из-за слов и попали на видео

Избитая школьницами жительница Биробиджана оказалась сиротой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, как в Еврейской автономной области две девочки-подростка избили 27-летнюю женщину, оказавшуюся сиротой. На опубликованных в Telegram-канале Amur Mash кадрах несовершеннолетние пинают лежащую на земле жертву. Инцидент произошел в Биробиджане, где словесный конфликт перерос в драку. В частности, школьницам не понравились слова оппонентки.

Уточняется, что женщина сама пришла к компании знакомых подростков. Обе школьницы не раз были замечены в уличных боях, поэтому стоят на учете. Вся расправа происходила на глазах младшеклассника. Пострадавшую отправили на медицинское освидетельствование. Полиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности старшего подростка и родителей младшей школьницы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске трое подростков напали на второклассницу на улице и избили ее из-за якобы лишнего веса девочки. До этого школьница подвергалась травле на протяжении более полугода. Подростки били девочку руками и ногами, а также окунали лицом в сугроб. Мать второклассницы написала заявление в МВД.

До этого родители учащихся гимназии в Санкт-Петербурге сообщили о систематических нападениях семилетнего ученика на одноклассников. Первоклассник бьет и душит сверстников, однако администрация учебного заведения и правоохранительные органы, по словам заявителей, бездействуют.

Биробиджан
школьницы
избиения
сироты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Два человека пострадали при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года
В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.