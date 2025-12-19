В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина Сотрудница пекарни в Люберцах посоветовала Путину пироги с мясом и клубникой

Сотрудница пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах посоветовала президенту России Владимиру Путину пирог «Чизбургер» с сыром, фаршем и овощами, передает корреспондент NEWS.ru. Журналисты прибыли в семейное заведение спустя 40 минут после того, как родные школьницы задали вопрос лидеру на «Итогах года».

Я очень люблю «Чизбургер», это такой маленький пирог, он есть такой большой. И, естественно, пирог с клубникой. Он вкусный, на заказ делается, — поделилась Мария.

Школьница совмещает работу в семейной пекарне с учебой. По ее словам, ощущения от того, что обращение дошло до президента, стало для нее честью. Также выяснилось, что сотрудники пекарни работают над обратной связью и пекарь отталкивается от данных специальной программы при составлении меню.

Ранее владелец заведения Денис Максимов показал, как будет выглядеть каравай, которым угостят президента России. Он пояснил, что сдоба предназначена для встречи дорогих гостей. Максимов пообещал постараться, чтобы каравай для Путина был «самым изумительным».